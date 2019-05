Wirecard-Calls mit 153%-Chance bei Kursanstieg auf 150€

Starke Kursschwankungen standen bei der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) in den vergangenen Monaten auf der Tagesordnung. Daran wird sich höchstwahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht viel ändern. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen Zahlen für das erste Quartal, im Zuge derer eine Umsatzsteigerung von 34,8 Prozent auf 566,7 Millionen Euro und die Anhebung des EBITDA um 40,7 Prozent auf 158 Millionen Euro bekannt gegeben wurde, legte der Aktienkurs zeitweise um vier Prozent zu, konnte die frühen Gewinne in weiterer Folge aber nicht ganz behaupten.

Wenn sich die positiven Einschätzungen jener Analysten, die die Wirecard-Aktie mit Kurszielen von bis zu 235 Euro zum Kauf empfehlen auch nur annähernd erfüllen, dann wird ein Investment in Long-Hebelprodukte mit hohen Renditechancen verbunden sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 140 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 140 Euro, Bewertungstag 19.7.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA5DTJ5, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 137,10 Euro mit 1,09 – 1,12 Euro gehandelt.

Wenn die Wirecard-Aktie in spätestens einem Monat auf 150 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,56 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130,45 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,45 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CU8K4Q6, wurde beim Aktienkurs von 137,10 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie auf 150 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,95 Euro (+153 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,1584 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,1584 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP8Q747, wurde beim Aktienkurs von 137,10 Euro mit 1,48 – 1,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 150 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,48 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek