Wirecard: Bullen halten dagegen

Was für eine Aufregung! Zum Wochenstart hatte die Aktie desZahlungsdienstleisters Wirecard unter massivem Abgabedruck gestanden.Doch noch wollen die bullish eingestellten Anleger nicht von dem Wertlassen und bekommen dabei auch Schützenhilfe vom Unternehmen selbst. Diederzeitige Diskussion um steigende Marktzinsen machte am Montagzahlreichen Technologiewerten zu schaffen. Sie sind es, die in denvergangenen Monaten und Jahren am deutlichsten Bewertungsüberhängeaufgebaut und nun in einem Zinserhöhungs-Szenario am meisten zuverlieren haben.Da nahm sich auch Wirecard nicht aus, die zum Wochenauftakt rund 12 %einbüßten. Doch schon am Dienstag konnte ein großer Teil der Verlustewettgemacht werden. Denn punktgenau hatte das Unternehmen zu einemKapitalmarkttag geladen. Und auf dieser Investorenkonferenz lieferteWirecard den Anlegern und Analysten erneut ein wichtiges Argument, warumdie Aktie noch nicht abgeschrieben werden sollte. Wirecard gab bei derInvestorenveranstaltung geradezu großartige Ausblicke ab. So will dasUnternehmen bis 2025 sowohl sein Transaktionsvolumen als auch Umsatz undEBITDA vervielfachen. In allen drei Kennzahlen rechnet das Unternehmenin den nächsten Jahren mit einem jährlichen Wachstum im mittleren20-Prozent-Bereich.Für 2025 peilt Wirecard dabei einen Umsatz von mehr als 10 MilliardenEuro an, eine Verfünffachung gegenüber dem für dieses Jahr angepeiltenUmsatz. Beim EBITDA stellt Wirecard sogar fast eine Versechsfachung inAussicht. Profitieren will Wirecard dabei natürlich vom weiteren Boom imOnlinehandel. Sollte man die geschilderten Ziele erreichen, würde mansogar deutlich schneller wachsen als der derzeit prominentesteWettbewerber Adyen aus den Niederlanden. Solche Einschätzungen findennatürlich auch viel Applaus bei den Analysten.Eine neue Studie der UBS wie auch Äußerungen der Baader Bank bestätigendie bisherigen positiven Einstellungen zum Unternehmen und seiner Aktie.Geäußert hatte sich auch Goldman Sachs, die Wirecard auf ihrer„Conviction Buy List“ beließen. Damit hat die Aktie vorerst dasWorst-Case-Szenario vom Wochenanfang abgewendet. Denn während desmontäglichen Kurssturzes war die Aktie auch kurzzeitig auf ihre100-Tage-Linie bei rund 162,30 Euro gefallen. Dass man zum Tagesschlussdrüber schließen konnte, war schon ein Pluspunkt. Dass bei fast gleichhohen Tagesumsätzen am Dienstag dann wieder ein Großteil der Verlusteaufgeholt werden konnte, tat sein Übriges für die wieder positiveGrundstimmung in diesem Wert.Damit bleibt unser Befund aus den bisherigen Besprechungen bestehen:Durch seine hohe Bewertung ist Wirecard natürlich anfällig für mitunterspektakuläre Gewinnmitnahmen im zunehmend nervösen Börsenumfeld. In denunternehmerischen und fundamentalen Perspektiven gehört Wirecardallerdings weiterhin zu den sehr aussichtsreichen Unternehmen, die manweiter auf dem Zettel behalten sollte. Wer noch investiert ist oder denRückschlag zum Einstieg genutzt hat, kann erst mal dabei bleiben undsich mit einem Stopp unter 160 Euro absichern.