Wirecard - der Boss erwartet 100 Milliarden Börsenwert

Dieses erstaunliche Ziel formuliert Vorstandschef Markus Braun am Donnerstag in einem Interview mit dem “Handelsblatt” aus. Dazu beitragen soll, wie man etwas kryptisch formulierte, die Ausweitung des Geschäftsmodells in Richtung klassisches Banking. Nachdem der bayerische Dax-Neuling im Frühjahr schon angekündigt hatte, Kredite vergeben zu wollen, soll nun das hauseigene Bezahlsystem “Boon” in Richtung Smartphone-Konto weiterentwickelt werden. Auf Wirecard empfehlen wir den Discount-Put. Bullen greifen zum Turbo-Bull. Ebenfalls als Handwerkszeug in unserer Auswahl: Turbo-BearMebr zu Wirecard und anderen Trading-Aktien auch im exklusiven Videonewsletter - hier mehr Infos.