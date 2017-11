Wirecard: Börsenampel weiter auf grün!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aktionäre und Trader, welche auf die Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gesetzt haben, sitzen mittlerweile auf fetten Gewinnen.Ein Blick auf den Chart genügt, um die Freude zu verstehen: So hat ein Aufwärtstrend auszusehen! Als Richtlinie und Risikobegrenzung fungiert hier weiter die 35-Tage Linie, welche bereits 3x erfolgreich getestet wurde (blaue Kreise). Solange die Notierung nicht auf Tagesschlußkursbasis unter diese abrutscht, bleibt die Ampel auf grün. Am heutigen Freitag Vormittag notiert der Zahlungsabwickler aktuell bei 87,50 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.