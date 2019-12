Wirecard - Boden als Sprungbrett?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard, einem Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim bei München, bewegt sich nun seit acht Handelstagen seitwärts in einer Spanne zwischen 108,70 und 102,80 Euro. Am Vortag ging der Titel bei 105,15 Euro mit einem Aufschlag von 0,14% aus dem Handel.

Wirecard könnte sich in einer Bodenbildung befinden und die aktuelle Seitwärtsphase als Sprungbrett zu einem neuen Kursanstieg nutzen. Es bietet sich eine Long-Position an, die unter dem soliden aktuellen Boden eng abgesichert werden sollte. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 115,00 Euro. Der Stopp sollte zügig auf Einstand und dann in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 103,70 Euro möglich. Stopp bei 101,50 Euro. Kursziel bei 115,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wirecard (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 108,00 // 110,00 // 115,00 Euro Unterstützungen: 105,00 // 100,00 // 95,00 Euro

Strategie für steigende Kurse WKN: DDN5LF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,93 - 2,98 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 76,96 Euro

Basiswert: Wirecard KO-Schwelle: 76,96 Euro

akt. Kurs Basiswert: 105,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 115,00 Euro Hebel: 3,67

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DF7QH5

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,26 - 4,31 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 147,68 Euro

Basiswert: Wirecard KO-Schwelle: 147,68 Euro

akt. Kurs Basiswert: 105,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 100,00 Euro Hebel: 2,41

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de

