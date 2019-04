Wirecard – Blick nach vorne?

Finanztrends Video zu Wirecard



Bei Wirecard richtet man den Blick nach turbulenten Wochen nach vorne und sieht Spielraum für Übernahmen. ”Zukäufe sind für uns opportunistisch, um neue Märkte oder Kundenportfolios zu erschließen”, sagte Wirecard- Finanzvorstand Alexander von Knoop der Wirtschaftszeitung “Euro am Sonntag”. Aus dem laufenden Cashflow, freien Kreditlinien und aus dem geplanten Softbank-Investment habe das Unternehmen 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro an freien Mitteln zur Verfügung, die auch in Zukäufe fließen könnten. Die Aktie startet bei 135 Euro in die Woche. Ein Kurs bei dem sowohl für Bullen, als auch Bären viel zu holen ist . Das Spielfeld für aktive Anleger ist sehr groß. Grund für uns im Video hier einen Blick auf Wirecard und die Behavioral Finance zu werfen. Hier können Sie sich für unseren Newsletter mit Trades, Research, Videos und unseren Depots anmelden. Anleger kassieren mit dem Discountervon Goldman Sachs 14 Prozent Rendite bis September. Wer kurzfristig traden möchte, schaut sich den Turbo-Bull HX8T2Z von Onemarkets an. Über Floribus und Gettex können Sie den Schein über ihren Broker nahezu kostenfrei handeln. Wer lieber “short” gehen möchte, greift zum Turbo-Bearoder offensiver