Wirecard, Barrick Gold, Nordex – unsere Investmentideen

Der Jahresstart am Aktienmarkt ist geglückt und es gibt eine verrückte Statistik. Noch nie seit 1950 schloss der S&P 500 ein Börsenjahr im Minus ab, wenn die ersten fünf Tage alle positiv mit einer Rendite von mehr als 2 Prozent waren. 2018 ist es wieder soweit. Zum 16. Mal. Das Jahr kann also per Saldo nur prima laufen – statistisch. Zwischenzeitliche Rückschläge sind aber nicht ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf das Feedback und die rege Anteilnahme in den ersten Webinaren des Jahres. Fans unserer Finanzmarktrunde legen wir “Vorsicht Zinswende – Gut für Sparer, schlecht für Aktionäre?” mit unserem Kollegen Stefan Riße ans Herz. Am kommenden Dienstag (16.01) wird sich Stefan mit dem langjährigem Chefvolkswirt der Credit Suisse, Giles Keating, der heute das Werthstein Institut leitet mit den Märkten beschäftigen. Anmeldung gerne hier…

Diese führen uns zu Deutschland: Der DAX hinkt den US-Börsen seit November merklich hinterher, die US-Steuerreform half den Amerikaner zuerst, jetzt spukt der Euro in die Suppe. Toll ist die Leistung momentan nicht, wenn man sieht, wie stark die US-Aktien laufen.

Die Börsenampel steht noch auf grün und sollte dringend durch gute Quartalsergebnisse untermauert werden. Denn ein paar Bedenken kommen schon auf und man ahnt, dass der eine oder andere ausländische Investor sich dank starkem Euro verabschiedet.

Dennoch – auch in Deutschland ist nichts kaputt und die GroKo könnte mittelfristig noch als Argument herhalten. Bisher gilt: Der Ausgang der Verhandlungen hat niemand vom Stuhl gerissen, Angela Merkel macht weiter und dies wird zur Kenntnis genommen. Nicht mehr. Mehr als die Groko würde ein schwächerer Euro den Investoren helfen. So einfach ist es.

Unsere Investmentideen:

Inliner:

Euro/USD - DM7P3G

Nordex - HW9AQK

DAX - SC7CEQ oder HW4LDZ

Brent - SC7X2P

Wirecard - HW9AQL

Discount-Calls:

DAX - PB010V oder DD2F3B

EuroStoxx50 - DGY9C4

Capped-Bonus:

AXA - TR1MPX

Barrick Gold - CQ2DU0

BMW - DGP7A9

OS-Calls:

Barrick Gold - VN3RCW