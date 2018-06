Wirecard: Bärenstarke Vorstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) bereitet seinen Aktionären in den vergangenen Handelswochen weiter großen Grund zur Freude. Der seit Anfang April laufende Aufwärtstrend hat weiterhin Bestand, das Wertpapier konnte dabei von 90,94 Euro bis auf aktuell 143 Euro klettern. Solange die Notierung nicht unter die rote Aufwärtstrendgerade (siehe Chart) abrutscht, bleiben hier alle Börsenampeln auf grün.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.