Wirecard: Ausverkauf gestoppt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die jüngsten Nachrichten zum Zahlungsdienstleister Wirecard sind ganznach dem Geschmack der Börsianer. Insbesondere der Start von Apple Payin Deutschland weckt wieder Fantasie, was auch der Aktie zugute kommt.In der jüngsten Marktkorrektur kam auch Wirecard gehörig unter dieRäder. Von September bis Mitte November fiel das Unternehmen von seinenSpitzenkursen um 200 Euro auf rund 130 Euro, mithin einKorrekturabschlag von 35 %.Doch konnte sich der Wert in den vergangenen Tagen in derSeitwärtsspanne zwischen 130 und 140 Euro stabilisieren, was auch einVerdienst der neuen Nachrichtenlage sein dürfte. Schon seit Wochen wurdedarüber gesprochen, dass die Markteinführung des Bezahldienstes vonApple dem Thema mobiles Bezahlen (Mobile Payment) auch in Deutschlandeinen gehörigen Schub verleihen könnte. Wobei nicht nur Apple einAngebot vorlegt, sondern bekanntlich auch Google mit Google Pay undselbst die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffeisenbanken bieteninzwischen mobile Zahlungsmöglichkeiten an.Deutschland ist in dieser Hinsicht noch Entwicklungsland und rangiertbeispielsweise nach Zahlen von Statista auf einem Niveau mit Südafrikaund ganz, ganz weit abgeschlagen hinter den tatsächlichenSchwergewichten wie Amerika oder Großbritannien. Dennoch: Für Wirecardund seine Bezahlplattform boon sind das gute Nachrichten. Zumal vieleMarktteilnehmer erwarten, dass nach einer umfangreichenUmrüstungs-Initiative (inzwischen sind mehr als 75 % allerKassenterminals bereits Mobile-Payment-fähig) auch die Kunden zunehmendVertrauen in die neue Technik fassen. Allerdings sollten sich Investorenbei den kurzfristigen Markteinschätzungen zu Wirecard weniger aufDeutschland fokussieren, sondern mehr auf das Nachbarland Frankreich.Denn aus unserer Sicht ist es weitaus wichtiger, dass Wirecard mit boonnun auch im französischen Google-Play-Store vertreten ist und damitseinen französischen Abonnenten auch Google Pay anbieten kann. DennFrankreich bringt nach derzeitigen Schätzungen für das abgelaufene Jahrein durchschnittliches Transaktionsvolumen von rund 667 Euro und damitmehr als das Achtfache der deutschen Zahlen auf die Waage. Für die Aktiesind das durchaus gute Nachrichten. Die angesprochene Stabilisierung imSeitwärtstrend zwischen 130 und 140 Euro könnte für Wirecard eine guteAusgangsposition mit Blick auf das kommende Jahr bieten. Einen Ausbruchnach oben noch vor dem Jahresultimo halten wir für eher wenigerwahrscheinlich, doch der Abgabedruck könnte abnehmen, vor allem, wennsich der Gesamtmarkt stabilisiert. In einem wieder positiveren Umfeldkönnte dann ein neuer Rallyversuch gestartet werden.