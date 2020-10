Wirecard: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard: Wo liegt die Kursprognose?

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Wirecard 6 mal die Einschätzung buy, 5 mal die Einschätzung Hold sowie 3 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating “Hold”. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wirecard vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 0.685 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 21495,41 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 147,93 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als “Buy”-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe “Buy”.

Bei einer Dividende von 0,22 % ist Wirecard im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (1,49 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,28 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung “Sell” ableiten.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wirecard wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine “Hold”-Einschätzung. Dadurch erhält Wirecard auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine “Hold”-Bewertung.

Der aktuelle Kurs der Wirecard von 0.685 EUR ist mit -98,96 Prozent Entfernung vom GD200 (66,06 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein “Sell”-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,08 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein “Sell”-Signal vorliegt, da der Abstand -36,57 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Wirecard-Aktie als “Sell” bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.





