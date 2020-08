Die Wirecard-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Neueste Stimmungslage bei Wirecard

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Wirecard konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Wirecard auf dieser Stufe daher eine „Hold“-Rating.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Wirecard derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 92,9 EUR, womit der Kurs der Aktie (1,91 EUR) um -97,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 32,2 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -94,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

Wirecard hat mit einer Dividendenrendite von 0,22 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.47%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „IT-Dienstleistungen“-Branche beträgt -1,25. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Wirecard-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,49. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Wirecard zahlt die Börse 0,49 Euro. Dies sind 99 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „IT-Dienstleistungen“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 53,06. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.





