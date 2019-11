Wirecard: Anleger beunruhigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie das Handelsblatt gestern berichtete, hat die Singapur Tochter von Wirecard keine testierte Jahresbilanz für 2017 vorgelegt. Das beunruhigte die Anleger am Morgen, denn es werden Erinnerungen wach, an die zahlreichen kritischen Berichte der Financial Times über die Unregelmäßigkeiten eben gerade bei dieser Tochter. Wirecard erklärte den Sachverhalt dahingehend, dass die Dependance wegen der laufenden Ermittlungen nicht alle Daten vorlegen konnte. (EUWAX)

Wirecard Tageschart

Tradesignal Online

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.