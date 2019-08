Wirecard – Analyst bestätigt Ziel

Finanztrends Video zu Wirecard



Wirecard-Aktionäre hatten in den vergangenen Wochen ebenfalls unter dem Börsenbeben zu leiden. Die Aktie fiel zuletzt auf rund 140 Euro. Für die kommenden Monate sehen Analysten jedoch weiterhin großes Kurspotential. Daher empfehlen wir den Turbo-Bullvon Goldman Sachs. Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes organisches Wachstum hingelegt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Entwicklung der Marge sei angesichts einmaliger Sondereffekte noch besser als es die vorgelegten Zahlen vermuten lassen.