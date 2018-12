Wirecard, Amazon, Tesla – 2019 kann überraschen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Weihnachten 2018 – Mund abputzen, 2018 als Aktienjahr hinter sich lassen und einfach mal sacken lassen. Zurück erinnern 12 Monate zuvor und überlegen a) wieviele Risiken damals eingepreist waren und b) wieviele jetzt eingepreist sind. Was muss man für gute Unternehmen jetzt zahlen und was im Januar 2018? Ist dies besser, schlechter oder gleich im Verhältnis Chance zu Risiko? Jeder muss dies für sich wissen. Wir haben uns entschieden und unsere Depots sind der Spiegel zum Januar – volle Offensive, viel Mut, viel Optimismus für 2019. Oder besser gesagt für 2020. Denn Börsen blicken ein Jahr voraus. Ab Januar gilt – was bringt die Welt ab 2020?Kommt es besser als befürchtet? Wir glauben – ja. Besser. Von Wirecard über Amazon bis Tesla, von Daimler über BASF bis Netflix. Und auch in Asien sollte es besser laufen. Daher unser letzter Trade vor Weihnachten – Nikkei long mit Hebel 3 – WKN. Und…..:…In den nächsten Tagen stellen wir Ihnen als. Unsere Depots kennen Sie, dort wissen Sie, dass wir Ihnen eine Menge liefern und vor allem große Outperformance wenn es mal nicht so läuft am Markt. Wir haben Ihr Geld 2018 gerettet bzw. eine 1:1 Abbildung unserer Depots hätte es getan. Natürlich bildet es nicht jeder 1:1 ab. Doch bestimmt konnten Sie für Ihre Investments etwas mitnehmen.

Wir sind froh, wenn Sie uns 2019 auch im Exklusivbereich begleiten. Ab 1.1.19 mit völlig NEUER Depotaufstellung!!

Stand 24.12.18 folgt. Hat sich im Abstand nichts verändert.

Und jetzt zum Exklusivbereich – hier können Sie dabei sein!