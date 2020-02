Wirecard, Allianz, BASF: DAX-Aktien meistgehandelt

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Als mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart gestern erlebte Wirecard ein Wechselbad der Gefühle. Zu Handelsbeginn ging es für Wirecard noch rund fünf Prozent bergab. Ursache hierfür waren wohl auch schwache Zahlen des Konkurrenten Ingenico, der die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr verfehlte. Bis zum Mittag erholte sich die Wirecard-Aktie jedoch und notierte bei rund 120,7 Euro leicht im Plus.

Auf Platz zwei der meistgehandelten Aktien am Mittwoch: Die Allianz. Noch am Freitag hatte Allianz nach den veröffentlichten Zahlen und den angekündigten Aktienrückkäufen zugelegt. In dieser Woche ging es jedoch mit dem Gesamtmarkt nach unten. Gestern stemmte sich die Allianz gegen den Trend und notierte bei 213,30 Euro rund 0,8 Prozent fester.



Aller guten Dinge sind drei: Auch auf Platz drei der meistgehandelten Aktien fand sich mit BASF ebenfalls ein DAX-Wert. Erst am Dienstag hatten die Analysten von Warburg Research das Kursziel für den Chemiekonzern unter „Hold“-Einstufung von 71 auf 72 Euro anzuheben. EUWAX

