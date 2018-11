Wirecard: Alles umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard ist derzeit Landunter. Obwohl das Unternehmen einen sehr positiven Ausblick auf das neueJahr gegeben hat, steht der Wert weiter stark unter Druck. Die Frageist, wo es einen Boden geben kann. Gute Nachrichten sind die Börsianervon Wirecard bereits gewöhnt. Das Finanzunternehmen, das erst imSeptember die Commerzbank aus dem DAX verdrängt hatte, hat in diesemJahr bereits mit mehrfach erhöhten Gewinnprognosen glänzen können.Nun präsentierte man einen ersten Ausblick auf das nächste Jahr. Nachderzeit geschätzten 550 bis 570 Millionen Euro EBITDA in 2017 sollen esin der kommenden Periode zwischen 740 und 800 Millionen Euro werden.Damit würde Wirecard die Weichen stellen, um 2020 tatsächlich einenMilliardengewinn auf operativer Ebene zu erwirtschaften, wie es bislangdie Mittelfristprognose vorsieht. Der Umsatz könnte dabei mehr als 3Milliarden Euro betragen.Die Wachstumstreiber sind dabei bereits im Groben bekannt. Denn Wirecardprofitiert natürlich von dem weiter boomenden Online-Handel. GroßeHoffnungen setzt das Unternehmen dabei speziell auch auf denZahlungsdienst Apple Pay, der zukünftig auch in Deutschland verfügbarsein soll. Wirecard ist hier einer der Partner. Dennoch: Trotz dieseroptimistischen Prognosen lässt der Verkaufsdruck in der Aktie nicht nach.Hatte sie noch Anfang September an den 200 Euro gekratzt, büßte sie inden Folgemonaten rund ein Drittel ihres Wertes ein. Am Dienstag ging esin einem volatilen Handelsverlauf trotz der guten Nachrichten auf rund130 Euro zurück. Die Begründungen dafür klingen etwas fadenscheinig.Verwiesen wurde vor allen Dingen auf die Ängste im Markt, dass derbevorstehende Black Friday und der folgende Cyber Monday für denstationären und den Online-Handel nicht so gut ausfallen könnten wie imVorjahr.Am Dienstag gab es dabei kräftige Kursverluste insbesondere beiEinzelhandels-Werten wie Target und Kohl´s. Auch Online-Händler wieAmazon verbuchten Minus-Vorzeichen, allerdings weitaus weniger stark. Sosieht das aktuelle Minus bei Wirecard hier deutlich überzogen aus. Eherschon dürfte zutreffen, dass die Aktie nach der gewaltigen Rally vonAnfang 2017 bis zum Herbst 2018 Luft ablässt – hier ist schlichtweg eineSpekulationsblase geplatzt, eingeleitet durch die Stimmungswende amMarkt in Bezug auf Wachstumswerte. Damit ist die Aktie derzeit einheißes Eisen. Eine kurzfristige Gegenbewegung ist jederzeit möglich, füreine Trendwende muss es aber erst eine belastbare Bodenbildung geben.Diese könnte anhand der bisherigen Charttechnik in diesem Jahrallerdings erst bei 110 Euro liegen. Hier ist derzeit Abwarten die besteDevise.