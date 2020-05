Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Google-Suchvolumen „Wirecard Aktien“ Anstieg 284 Prozent

Nachfrage-Hoch im Mai 2020

Aktien-Volatilität 218 Prozent höher als bei DAX-Schnitt

Anteil Leerverkäufer von 10,67 Prozent

Seit Dezember 2019 erhöhte sich die Google-Nachfrage für „Wirecard Aktien“ um bis zu 284 Prozent. Noch nie suchten so viele Menschen nach den Wertpapieren des DAX-Konzerns, als im Mai 2020. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.

Von allen im wichtigsten deutschen Aktienindex gelisteten Wertpapieren fallen die Zugewinne in einem 10-Jahres-Rückblick bei Wirecard am stärksten aus. Unterdessen zeigt die Infografik, dass Aktionäre Ausschläge in beide Richtungen durchleben. Während der Volatilitäts-Index der DAX-Unternehmen durchschnittlich auf 33 rangiert, beträgt dieser bei Wirecard 105. Die Volatilität von Wirecard übersteigt das Mittel um 218 Prozent.

Ferner wird ein hoher Anteil derer deutlich, die auf sinkende Kurse spekulieren. Hedgefonds setzen massiv hierauf – so beträgt der Anteil an Leerverkäufern am Gesamtbestand der frei verfügbaren Wirecard Aktien 10,67 Prozent.

„Wer empfindlich auf starke Kursschwankungen reagiert, der sollte eine Wirecard-Beteiligung gründlich überdenken“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Zwar stellte das Unternehmen in der Vergangenheit seine Nehmerqualitäten unter Beweis. Gleichwohl kann sich das Blatt jederzeit wenden. Hohen Chancen stehen vergleichsweise hohe Risiken gegenüber“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/wirecard-aktien-nachfrage-auf-allzeit-hoch-anstieg-von-284-prozent/



Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.