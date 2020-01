Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Seit 2008 sieht sich Wirecard mit teils schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert

2019 führte die Veröffentlichung eines Berichtes dazu, dass sich der Börsenkurs innerhalb weniger Tage um rund 44 Prozent verringerte

Aktie erholt sich trotz Anschuldigungen zumeist rasch





Rapide Kurseinbrüche, Anschuldigungen und mutmaßlich kriminelle Kursmanipulationen: Wie aus einer umfassenden Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, wird Wirecard bereits seit dem Jahr 2008 mit teils schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, welche den Kurs häufig kurzfristig nach unten befördern. Das Unternehmen verschleiere Erträge und erfinde Umsätze, so die Anschuldigungen. Wirecard bestreitet dies indes vehement.





Dennoch: „Financial Times“-Berichte führten im Jahr 2019 dazu, dass sich der Wirecard Börsenkurs im vergangenen Jahr innerhalb weniger Tage um rund 44 Prozent verringerte. Die Besonderheit: oftmals wirken sich die Anschuldigungen nur kurzzeitig negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens mit Sitz bei München aus.





Obgleich Wirecard in der letzten Dekade häufig Short-Attacken sowie Vorwürfen bei Ungereimtheiten in der Bilanz ausgesetzt war, weist keine DAX-Aktie eine bessere Performance auf. Innerhalb der letzten zehn Jahre erhöhte sich der Wirecard Börsenkurs um 1.023 Prozent. Auch der jüngste Kursanstieg in Höhe von acht Prozent innerhalb des letzten Monats spricht dafür, dass das Wertpapier den letzten Vorwürfen Ende des vergangenen Jahres trotzt.





Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen:

https://kryptoszene.de/wirecard-aktie-oft-unter-beschuss-doch-nie-nachhaltig-getroffen-wie-sich-der-kurs-immer-wieder-erholt/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.