Wirecard-Aktie – Das können Sie lernen!!

Im Nachhinein ist es einfach zu sagen: Ich habe es doch gewusst oder ich habe es doch schon immer gesagt! Bei Wirecard waren jedoch tatsächlich schon vor der Insolvenz und dem Zusammenbruch des Unternehmens Hinweise vorhanden, dass zumindest ein Risiko besteht, das bei Wirecard etwas nicht stimmte! Einer der wichtigsten Hinweise hierauf war ein Artikel im sehr renommierten Manager Magazin 2017 – veröffentlicht am 23. Februar 2017! So verfasste der Manager Magazin-Redakteur Heinz-Roger Dohms unter dem Titel “Das 250-Millionen-Euro-Rätsel des Börsenwunders Wirecard” einen Bericht über die Bilanz des damals noch im TecDAX notierten Unternehmens.

Im damals veröffentlichen ausführlichen Bericht über die Bilanz von Wirecard kamen auch diverse Analysten zu Wort, die sich teilweise recht skeptisch äußerten. Auch wurde berichtet, dass Morgan Stanley sich eingehend mit einer größeren Wirecard-Akquisition beschäftigt hatte und von rund 150.000 “Smart Shops” der Akquisition lediglich einen einzigen dieser Shops auf einer stundenlangen Recherche tatsächlich vorhanden! Als Fazit des Artikels heißt es: “Denn ein sehr gemischtes Gefühl ist genau das, was zurückbleibt, wenn man einmal in die Blackbox der vielgerühmten deutschen Tech-Perle vorgedrungen ist.”

Ohne Rauch kein Feuer! Die weiteren Betrugsvorwürfe gegenüber Wirecard in den nachfolgenden Monaten und Jahren erhärteten eher die Skepsis eines vorsichtigen Anlegers, um diese “Blackbox” einen Bogen zu machen! So kann letztlich der Anleger nur daraus folgern, das Aktien, die unter Betrugsvorwürfen auch nur ansatzweise leiden oder eine Form der intransparenten Buchführung vorweisen, doch besser nicht in ein konservatives Depot gehören.

Und natürlich ganz wichtig: Die Chartanalyse! Diese geht davon aus, dass alle Informationen im Kurs enthalten sind! Der langfristige Trend bei Wirecard wurde schon Anfang 2020 gebrochen – langfristige Anleger sollten nur bei intakten langfristigen Trends dabei bleiben!





