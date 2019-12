Wirecard: Aktie kann Verluste aufholen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Tendenziell weiterhin eher schwach zeigt sich in den letzten Handelswochen der Zahlungsabwickler Wirecard (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)! Zum Start in die neue Börsenwoche eröffnete der Kurs am Morgen deutlich schwächer bei 110,50 Euro, kann diese Verluste bis zur Mittagsstunde aber wieder ausgleichen und notiert im Moment bei 114,55 Euro. Aus Sicht der Charttechnik bewegt sich der Kurs nun schon seit rund 2 Monaten in einer Range zwischen 110 und 124 Euro. Derzeit sehen wir keine Notwendigkeit, uns auf der Käuferseite zu positionieren.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.