Wirecard Aktie: Was passiert gerade eigentlich?

Nach Bestätigung der Vorwürfe der Bilanzfälschung und dem Fehlen mehrerer Milliarden Euro brach der Aktienkurs komplett ein und der einst so gehypte Zahlungsdienstleister musste Insolvenz anmelden. Seitdem ist es jedoch wieder etwas ruhiger geworden und man liest nur noch gelegentlich Neuigkeiten darüber, was alles schiefgelaufen ist, sowohl im Unternehmen selbst als auch bei den Prüfungen. Allgemeiner Tenor ist jedoch, dass Anleger keine realistischen Aussichten darauf haben, ihre Verluste irgendwie wieder erstattet zu bekommen. Das Amtsgericht in München setzte die Frist zur Anmeldung etwaiger Forderungen innerhalb des Insolvenzverfahrens auf den 26. Oktober an. Es bleibt für alle Geschädigten also nur noch eine Woche Zeit, um einen Versuch zu starten. Aber verspricht dieser überhaupt Aussicht auf Erfolg?

Was, wenn man nicht gegen Wirecard direkt klagen will?

Aufgrund der nicht-existierenden Zahlungsfähigkeit von Wirecard können Anleger hier keinen wirklichen Geldsegen mehr erwarten. Im Internet kann man sich nun jedoch dem Versuch einer Sammelanklage gegen Ernst & Young sowie gegen die BaFin anschließen. Die Klagen unterstellen, dass beiden Parteien bereits deutlich vor Bekanntwerden der Bilanzfälschungen möglicherweise Informationen diesbezüglich vorgelegen haben sein könnten. Infolgedessen klagt man hier auf Verletzung der Aufsichtspflicht und versucht so, erlittene Verluste zumindest zu verringern.

