Wirecard Aktie: Tabula rasa?

Wer bei Wirecard investiert ist und sich auf der Internetseite des Unternehmens umschauen möchte, was es Neues für Wirecard-Aktionäre gibt, der wird auf die Internetseite des Insolvenzverwalters verwiesen. Und da wiederum finden sich Meldungen, denen zufolge die Aktiva von Wirecard liquidiert werden – mit den Erlösen sollen dann die Gläubiger zumindest teilweise befriedigt werden. Ob danach für die Aktionäre überhaupt etwas übrig bleiben wird, dürfte mehr als zweifelhaft sein. Ein Totalverlust muss in Bezug auf die Wirecard-Aktie deshalb als signifikant wahrscheinliches Szenario gesehen werden.

Doch zu den konkret kommunizierten Verkäufen von Aktiva. So soll Wirecard North America Inc. (das über eine vollständige Tochter der Wirecard AG zur Unternehmensgruppe gehört) verkauft worden sein an ein Unternehmen namens Syncapay, Inc., wobei es sich um eine US-amerikanische Holding im Bereich Zahlungsdienstleistungen handelt, so der Insolvenzverwalter sinngemäß. Die zuständigen Behörden müssen noch zustimmen. Bereits zuvor war der Verkauf der brasilianischen Tochter von „Wirecard Acquiring & Issuing“ kommuniziert worden. Was es für Wirecard North America Inc. als Verkaufspreis geben soll, teilte der Insolvenzverwalter in der betreffenden Mitteilung nicht mit.

Von Peter Niedermeyer - 5. November 2020

