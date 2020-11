Wirecard Aktie: So gut, wie es geht?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eins sei sicher – so Wirecard auf der eigenen Internetseite, Zitat: „Wir unterstützen Unternehmen weiterhin bestmöglich und stellen unsere Services wie gewohnt bereit“. In dem Kontext kann „bestmöglich“ und „wie gewohnt“ eine besondere Bedeutung haben in dem Sinne „so bestmöglich, wie es unter den Umständen eben geht“. Denn das Insolvenzverfahren läuft bekanntlich. Wer bei Wirecard in die Rubrik „Finanznachrichten“ schaut, der findet da die letzte Mitteilung mit Datum 25.8.2020, mit dem Titel: „Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Wirecard AG“.

Für Aktuelleres im Hinblick auf das Insolvenzverfahren wird auf die Internetseite des Insolvenzverwalter verwiesen. Da wiederum finden sich neben einem Formular zur Anmeldung von Forderungen einige Angaben darüber, was in Bezug auf Wirecard passiert ist. Das lässt sich auf den Punkt bringen: Es wurden Aktiva verkauft, um nach Möglichkeit die Gläubiger befriedigen zu können. Die Aktionäre hingegen stehen bildlich gesprochen hinten an, denn grundsätzlich gilt: Fremdkapital vor Eigenkapital. Verkauft wurde z.B. „Wirecard North America Inc.“ an ein Unternehmen namens Syncapay, Inc., die der Meldung zufolge auf Zahlungsdienstleistungen fokussiert sind. Angaben über den Verkaufspreis gab es in der Mitteilung keine.

