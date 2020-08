Wirecard Aktie: Kurzfristig im Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie kann am heutigen Vormittag mit einem Plus von 8,93 Euro auf sich aufmerksam machen und gehört damit zur Mittagszeit zu den stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Es setzt sich damit die gestern auf dem Niveau von 1,11 Euro gestartete Aufwärtsbewegung fort.

Sie überwand in der Zwischenzeit den EMA50 auf Stundenbasis und erreichte heute kurz nach der Eröffnung ein Hoch bei 1,49 Euro. Der gestrige Tag mit dem schwächeren Nachmittagshandel und dem Tagestief bei 1,25 Euro mahnt aber zur Vorsicht. Auch kann der Stunden-EMA50 bei 1,41 Euro noch nicht als signifikant überwunden gelten.

Erst wenn die Bullen diesen Widerstand nachhaltig überwunden haben, wird der Weg in höhere Kursregionen frei. Das nächste Ziel der Käufer wäre dabei das Tief vom 21. Juli bei 1,52 Euro. Von hier aus könnte versucht werden, auch einen Anstieg bis auf das Niveau von 1,57 Euro zu vollziehen.

Auf der Unterseite gilt es, das gestrige Tagestief bei 1,25 Euro im Auge zu behalten. Wird es unterschritten, könnte der gesamte Anstieg seit gestern wieder abverkauft werden und die Wirecard-Aktie erneut auf das Niveau von 1,11 Euro zurückfallen. Darunter würde sich die Tür zum Allzeittief bei 1,08 Euro weit öffnen.

