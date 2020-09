Wirecard-Aktie: Keiner will‘s gewesen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard sorgt weiterhin nicht nur an der Börse für erhitzte Gemüter. Die Aufklärung des Bilanzskandals wird wohl noch einige Monate, wenn nicht gar Jahre in Anspruch nehmen. Vorwürfe gibt es dabei nicht nur gegen (ehemalige) Unternehmensvertreter. Einige nehmen auch die Politik ins Visier, allen voran Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Jener musste sich jüngst einer Regierungsbefragung im Bundestag stellen und sich allerlei kritische Fragen gefallen lassen. Bei sich selbst sieht er aber keinerlei Fehlverhalten. Nach seiner Ansicht sind es vielmehr die Wirtschaftsprüfer, welchen Versäumnissen vorzuwerfen seien.

Ob und in welchem Umfang Olaf Scholz beim Thema Wirecard verantwortlich gemacht werden kann, sei an dieser Stelle dahingestellt. Klar ist aber, dass der Zahlungsdienstleister im hohen Tempo dem Totalausfall entgegensteuert. Der zuständige Insolvenzverwalter versucht derzeit kaum, noch in irgendeiner Weise eine Rettung auf die Beine zu stellen. Stattdessen genießt es höchste Priorität, möglichst viele Anteile des Unternehmens zu verkaufen. Zuletzt konnten einige ausländische Wirecard-Töchter einen neuen Besitzer finden. Unter anderem fanden sich Käufer für die Standorte in Rumänien und in Brasilien.

Die Anleger von Wirecard blicken derzeit auf verbrannte Erde. Wer vor einiger Zeit mit der Aussicht auf steigende Kurse bei dem ehemaligen DAX-Konzern einstieg, erntet daraus nichts anderes als Verluste ohne Ende. Die Aktie ist kaum noch mehr als ein Spielball der Spekulanten. Trotz gelegentlicher Kursanstiege ist die langfristige Richtung aber klar. Am Mittwoch ging es mal wieder um mehr als sechs Prozent abwärts, womit die Aktie bis auf 0,94 Euro absackte. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann der zum Pennystock verkommene Titel sich endgültig von der Börse verabschieden wird.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.