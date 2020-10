Wirecard-Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gilt an der Börse schon fast als eine Art gefallener Engel. Erst gelang es dem Zahlungsdienstleister in Rekordtempo, in den DAX aufzusteigen. Darauf folgte ein Bilanzskandal von bisher ungekanntem Ausmaß sowie die Insolvenz und der Absturz der Aktienkurse. Im Netz ist derzeit eine der meistgestellten Fragen, ob es mit den Kursen wieder bergauf gehen kann. Die Antwort darauf fällt leider recht klar aus.

Völlig ausgeschlossen werden können Kursgewinne bei der Wirecard-Aktie nicht. Allein die Spekulanten können immer mal für spontane Phasen von Kursgewinnen sorgen. Dass das Papier jemals wieder an Kurse von 100 Euro oder mehr herankommen wird, darf nach derzeitigem Kenntnisstand so gut wie ausgeschlossen werden. Wahrscheinlicher ist, dass es wie am Donnerstag des Öfteren rote Vorzeichen zu bewundern gibt und die Aktie über kurz oder lang gänzlich von der Bildschirmfläche verschwinden wird.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

