Wirecard-Aktie: Es wird immer enger!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé versucht im Falle Wirecard gar nicht erst, noch irgendetwas zu retten. Stattdessen versucht er schon seit einigen Wochen, das Tafelsilber zu verkaufen. Knapp 80 Interessenten gab es dafür anfangs. Mittlerweile ist der Kreis der möglichen Käufer erheblich geschrumpft. Laut Medienberichten hat sich der Payment-Anbieter Sia aus Italien aus den Verhandlungen verabschiedet, womit jetzt nur noch zwei mögliche Käufer übrig bleiben würden.

Treffen die aktuellen Gerüchte zu, so würden nur noch Lycamobile aus Großbritannien und die spanische Santander als mögliche Käufer in Frage kommen. Letztere hat aber nach Informationen von Insidern keine Interesse an der deutschen Banklizenz und will deshalb wohl auch weniger zahlen, als es dem Insolvenzverwalter lieb wäre. Ob sich überhaupt noch ein Käufer findet, steht weiter in den Sternen. Die Wirecard-Aktie ist derweil vollständig zum Spielball der Spekulanten verkommen und bewegt sich immer wieder unvorhersehbar. Zuletzt ging es am Freitag um fast 30 Prozent aufwärts (!), was allerdings keinerlei Rückschlüsse auf einen langfristigen Aufwärtstrend zulässt.





