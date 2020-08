Wirecard Aktie: Eine wichtige Unterstützung naht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie hat sich in den letzten Tagen kontinuierlich ermäßigt. Der Kurs scheiterte am 6. August daran, seinen EMA50 auf Stundenbasis zu behaupten und ging in eine Abwärtsbewegung über. Sie folgt dem nun ebenfalls abwärts gerichteten gleitenden Durchschnitt und hat im heutigen Vormittagshandel ein Tief bei 1,56 Euro erreicht.

Damit steht die Wirecard-Aktie kurz davor, die Unterstützung bei 1,50 Euro zu erreichen. Hier hat die Aktie zuletzt am 20. Juli bei 1,52 Euro ein Tief ausgebildet. Schwächt sich die laufende Abwärtsbewegung nicht schnell ab, ist damit zu rechnen, dass die Bären einen Test dieser Unterstützung anstreben werden.

Gibt die Aktie diese wichtige Unterstützung auf, droht ein unkontrollierter Abverkauf, denn Halt finden würde der angeschlagene Wert danach nur noch auf dem Allzeittief bei 1,08 Euro. Es wurde am 26. Juni ausgebildet. Dass die Bullen alles tun sollten, dies zu verhindern, liegt auf der Hand.

Kann sich der Wirecard-Kurs jedoch im Bereich von 1,52 Euro stabilisieren, besteht die Möglichkeit, einen neuen Anstieg zu vollziehen. Das große Ziel der Bullen ist dabei der 50-Stundendurchschnitt bei 1,74 Euro. Bevor er erreicht werden kann, gilt es jedoch, den Widerstand bei 1,65 Euro zu überwinden.





