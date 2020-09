Wirecard Aktie: Da jubelt das Traderherz!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit einem Plus von stolzen 25,21 Prozent im Vergleich zum Vortag war die Wirecard-Aktie heute im Vormittagshandel einer der besten Werte am deutschen Aktienmarkt. Glücklich können sich jene Trader zählen, die gestern zur Eröffnung auf dem Tief bei 0,605 Euro mutig zugegriffen haben.

Aber auch jene Glücksritter, die erst nach der ersten Anstiegswelle bei 0,70 Euro eingestiegen sind, sitzen immer noch auf dicken Gewinnen. Problematisch ist die Lage aber schon für all jene, die erst heute auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind, denn zum Ende des Vormittagshandels fällt die Wirecard-Aktie wieder auf den EMA50 auf Stundenbasis zurück.

Er verläuft aktuell bei 0,882 Euro. Nach dem Tageshoch bei 1,02 Euro wurde er in einer dynamischen Abwärtsbewegung schnell wieder erreicht. Ihn gilt es aus Sicht der Bullen, nun zu verteidigen. Gelingt dies, könnte am Nachmittag ein erneuter Vorstoß in Richtung auf das Tageshoch erfolgen. Wird es nachhaltig überwunden, stellt das Tief vom 18. August bei 1,11 Euro das nächste Ziel der Bullen dar.

Schnell kritisch werden könnte die Lage allerdings, wenn der EMA50 auf Stundenbasis nicht behauptet werden kann. In diesem Fall dürfte die Wirecard-Aktie erneut auf die 0,75-Euro-Marke zurückfallen. Wird diese ebenfalls aufgegeben, könnte der gesamte heutige Anstieg vollkommen wieder zurückgenommen werden.





