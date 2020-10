Wirecard-Aktie: Der Crash setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wenn es dieser Tage mal Neuigkeiten rund um Wirecard gibt, dann sind diese zumeist negativer Natur. Zuletzt machten Meldungen die Runde, wonach es noch deutlich mehr Hinweise auf Geldwäsche in der Vergangenheit gab als bisher angenommen. Derweil setzt die Insolvenzverwaltung weiterhin alles daran, den Scherbenhaufen von Wirecard noch irgendwie zu Geld zu machen. Ob das gelingen wird, steht in den Sternen. Allzu große Erwartungen sollte aber niemand haben. Ähnlich desaströs wie bei dem Unternehmen selbst sieht es bei der Wirecard-Aktie aus. Die erreicht aktuell immer neue Negativrekorde.

Obwohl die Wirecard-Anteile verglichen mit den Kursen vom Vorjahr ohnehin schon so gut wie wertlos geworden sind, geht es an der Börse weiter bergab. Am Donnerstag machte der Titel einen Verlust um satte 6,3 Prozent und erreichte mit 0,56 Euro (mal wieder) ein aktuelles Allzeit-Tief. Hier dürfte aber noch lange nicht Schluss sein. Sollte es nicht noch zu einer unerwarteten Wendung kommen, so dürfte über kurz oder lang der Totalverlust eintreten. Dass sich angesichts solcher Aussichten nur die wenigsten für die Aktie interessieren, ist alles andere als verwunderlich.

Dennoch gibt es immer wieder Tage, an denen die Wirecard-Aktie deutlich zulegen kann. Davon sollte sich aber niemand blenden lassen, denn bisher ging es nach einem Kursgewinn stets kurze Zeit später wieder deutlich bergab. Was wir hier sehen, sind schlicht Spekulanten, die sich nach Herzenslust austoben. Das sorgt für eine enorme Volatilität und damit für ein hohes Risiko. Mit einem guten Timing sind wohl noch Gewinne zu holen. Allerdings sind die Chancen, genau zur richtigen Zeit zu kaufen und zu verkaufen, ungefähr so hoch wie beim Lottospielen. Fundamental hat sich nichts verändert und die Wirecard-Aktie bleibt ein Schatten ihrer selbst, ein Comeback ist so gut wie ausgeschlossen.

