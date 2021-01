Wirecard: Der Abverkauf dürfte weitergehen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die steile Rallye, welche die Wirecard-Aktie Anfang Januar startete, ist in der Zwischenzeit Geschichte. Der Kurs drang am 5. Januar in der Spitze auf ein Hoch von 1,848 Euro vor, konnte dieses aber nicht lange behaupten. Es entstand ein neuer Abwärtstrend. Er ließ die Aktie bis zum 8. Januar wieder auf ein Niveau von 0,412 Euro zurückfallen.

Von hier aus vollzog der Wert in den letzten Tagen zwar einen Anstieg bis an die 50-Stundenlinie, es gelang den Bullen jedoch nicht mehr, diesen gleitenden Durchschnitt nachhaltig zu überwinden. Noch sträubt sich die Aktie gegen weitere Verluste und hangelt sich knapp unterhalb der 50-Stundenlinie seitwärts.

Da jedoch die fundamentale Lage des Unternehmens recht eindeutig ist und gegen dauerhaft höhere Kurse spricht, dürfte der Kurs über kurz oder lang wieder auf das Tief vom 8. Januar bei 0,412 Euro zurückfallen. Kann diese Unterstützung nicht behauptet werden, sollten weitere Abgaben bis auf das Dezembertief bei 0,300 Euro erwartet werden.

Verbessern können die Käufer die Lage nur, wenn es ihnen gelingt, einen signifikanten und auch nachhaltigen Anstieg über die 50-Stundenlinie bei 0,576 Euro zu vollziehen. Anschließend wäre das Hoch vom 11. Januar bei 0,679 Euro das nächste Ziel. Kann es überwunden werden, könnte der Anstieg bis an den Widerstand bei 0,825 Euro fortgesetzt werden.





