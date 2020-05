Wirecard: Mit Abstand vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die mit Abstand am häufigsten gehandelte Aktie war gestern Wirecard – sowohl nach Anzahl der Preisfeststellungen als auch nach Umsatzvolumen. Am Freitag war die Wirecard-Aktie auf ein Mehrjahrestief aus dem Jahr 2017 gefallen. Damit sind alle Kursgewinne der Aktie seit der Aufnahme in den DAX im September 2018 inzwischen verpufft. Zum Handelsende notierte die äußerst volatile Aktie mit 83,97 Euro über neun Prozent im positiven Bereich. EUWAX

