Wirecard – die 200 steht!

Die Aktie von Wirecard klettert immer mehr Richtung 125. Barclays untermauert – Ziel 200. Weiterhin. Man favorisiere im Fintech- und Bezahldienstleistungssektor Aktien mit unternehmensspezifischen Kurstreibern, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nexi bleibe daher sein Favorit. Wirecard dürfte zwar ein starkes viertes Quartal hinter sich haben, dies dürfte aber vor allem der niedrigen Vergleichsbasis 2018 zu verdanken sein. Im Fokus stünden zudem weiterhin Befürchtungen über mögliche geschäftliche Unregelmäßigkeiten.

Wer nach den turbulenten Börsenjahren 2018 und 19 auf einen ruhigen Start in das neue Jahrzehnt hoffte, wurde enttäuscht. Dank des Iran-Konflikts legten die Börsen gleich mit enormen Schwankungen los und zum Wochenausklang gab's ein neues Jahreshoch. Geht das so weiter? Wir haben unsere Zweifel. Was man 2020 beachten muss, erklärt Daniel in unserem Jahresausblick vom 02.01.