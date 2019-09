Wird es ein trauriger Abgesang? Argentinien wieder in der Krise

Nachdem sich die Anzeichen in Argentinien mehren, dass der von der Wirtschaft präferierte konservative Präsident Mauricio Macri im Dezember die Wahl verlieren wird, verliert der argentinische Peso weiter an Wert. Die Märkte fürchten, dass der linkspopulistische Oppositionsführer Alberto Fernandez im Schlepptau mit der ehemaligen Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner als Sieger der Wahlen im Dezember hervorgehen wird. Fernandez war zwischen 2003 und 2008 unter dem inzwischen verstorbenen Nestor Kirchner und seiner Frau Cristina Fernandez de Kirchner Kabinettsleiter. Die Amtszeit von Cristina Fernandez de Kirchner war durch viele Skandale und im Jahr 2014 mit einer tiefen Rezession, bei einem Einbruch des BIP von knapp 2,5 Prozent, gekennzeichnet.



Geprägt durch die früheren Staatspleiten von Argentinien von 2001 und 2014 versuchen die Argentinier, ihre Pesos in US-Dollar zu tauschen. Der argentinische Peso hat im Vergleich zu Jahresbeginn knapp 50 Prozent gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Die argentinische Regierung verkündete am Wochenende umfangreiche Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen. So kann beispielsweise jeder Argentinier maximal 10.000 US-Dollar pro Monat erwerben. Ob durch diese Maßnahmen die Kapitalflucht nachhaltig gebremst wird, bleibt abzuwarten. Durch Deviseninterventionen der argentinischen Währungshüter sinken die Devisenreserven in US-Dollar weiter rapide. Die Ratingagenturen sehen Argentinien kurz vor der Staatspleite. Dies spiegeln auch die Kurse von argentinischen Staatsanleihen wieder.



Die „Jahrhundert-US-Dollaranleihe“ mit einer Fälligkeit bis 28.06.2117 und einem Nominalzins von 7,125 % notiert gegenwärtig bei knapp 43 %. Dieser Wert impliziert eine bevorstehende Staatspleite mit einem Schuldenschnitt. In der vergangenen Woche hat bereits Wirtschafts- und Finanzminister Hernan Lacunza den Rückzahlungsstopp für inländische Staatsanleihen angekündigt. Die Ratingagenturen stuften Argentinien daraufhin weiter ab. Lacunza hat auch Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) aufgenommen, um eine Verschiebung der Rückzahlungstermine von US-Dollar-Anleihen zu erreichen. Der derzeitige Oppositionsführer und wahrscheinlich zukünftige Präsident, Alberto Fernandez, sieht Präsident Marci und den IWF als die Schuldigen für die wiederaufflammende Krise in Argentinien.



Die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend für Argentinien. Es bleibt zu hoffen, das Argentinien einmal in ein langfristig ruhigeres Fahrwasser kommt und sein Potenzial ausschöpfen kann.

