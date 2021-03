Wird aus Volkswagen „Voltswagen“?

1. Daimler (WKN 710000)

Umsatzspitzenreiter zur Wochenmitte sind in Stuttgart die Papiere der Daimler AG. Diese will auf der heutigen Hauptversammlung eine üppige Dividendenerhöhung für die Aktionäre beschließen. Angesichts des erhaltenen Kurzarbeitergeldes sehen viele Nicht-Regierungs-Organisationen die Gewinnausschüttung kritisch. Die Anteilseigner scheint diese Meldung indes nicht zu stören. Die Daimler-Aktie gewinnt am Vormittag 1,2%.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Für ordentlich Wirbel sorgte auch der Volkswagen-Konzern. Das Unternehmen hatte gestern angekündigt, sich in den USA von „Volkswagen“ in „Voltswagen“ umzubenennen, um die Elektrostrategie voranzutreiben und Tesla weiter Konkurrenz zu machen. Später dann die Auflösung: Alles bloß ein verfrühter Aprilscherz. Die VW-Aktie notiert heute 0,4% leichter.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die Aktien der Mainzer Impfstoff-Hoffnung BioNTech werden auf dem Stuttgarter Börsenparkett rege gehandelt. Die Papiere können um über 3,5% zulegen. Gestern legte BioNTech seine Jahresbilanz vor – und konnte die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen.