Wird der DAX Index am Freitag, den 6.5.2022 überraschenderweise ansteigen? X-Sequentials DAX Index Trading für den 6.5.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

Der DAX Index eröffnete am Donnerstag, den 5.5.2022 bei 14315.24 Punkten und fand mit dem Tageshoch bei 14315.24 Punkten Widerstand an der mittleren Trendlinie des X-Sequentials Trendkanals bei 14265 Punkten. Der DAX Index notierte im Anschluss bis 13857.58 Punkten tiefer und schloss bei 13902.51 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/SJKkJnj/DEU40-2022-05-05-20-05-26.png

Fazit:

Der DAX Index schaffte es am Donnerstag, den 5.5.2022 nicht den Widerstand bei 14315.35 Punkten zu überwinden und fand zugleich Widerstand an der mittleren Trendlinie des X-Sequentials Trendkanals bei 14265 Punkten.

Für ein Kaufsignal auf Tagesbasis muss der DAX Index die Marke von 14.315,30 Punkten überbieten und darf im Anschluss die Marke von 13.962,00 Punkten nicht mehr unterbieten.

Als erstes Kursziel ergäbe sich die Marke von 15100 Punkten bis 15250 Punkten

Das Folgeziel befindet sich im Tageschart an der

X-Sequentials "X“ Widerstandsmarke bei 15.435 Punkten.

Sollte es nicht zu dem oben genannten Kursanstieg kommen, ist ein Kursrückgang bis in die offeneX-Sequentials Kurszielzone bei 13455 Punkten bis 13335 Punkten zu erwarten. Tiefere Kurse sind erst bei einem Unterbieten der Marke von 13335 Punkten zu erwarten.

Intraday Protokoll 5.5.2022:

Das Handeln innerhalb von Gaps gehört nicht zu meinen persönlichen Päferenzen. Dennoch wurde mit einem Trade Setup angefangen. Im Tagesverlauf wurde am Donnerstag, den 5.5.2022 zunächst ein Longeinstieg gesucht. Diese Tradingidee musste aber verworfen werden.

Bei 14189.54 Punkten wurde zunächst ein Abwärtsziel bei 14140 Punkten bis 14122 Punkten angegeben.

Es wurde darauf gewartet, dass der DAX Index dieses Kursziel erreicht und anschliessend in Aufwärtsrichtung umkehrt. Als Longeinstiegssignal galt das Kreuzen der Kurse mit der unteen Trendlinie des X-Sequentials Trendkanals.

Chart 1: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart

https://i.ibb.co/qFjT2G6/DEU40-2022-05-05-10-36-55.png

Das Abwärtsziel wurde anschliessend knapp erreicht.

Es wurde nun für einen Longeinstieg auf das kreuzen der Kurse mit der unteren Trendlinie gewartet.

Chart 2: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart



https://i.ibb.co/6bW5CpS/DEU40-2022-05-05-11-50-14.png

Nach dem Einstieg in den Markt galt: "Für eine Aufwärtsbewegeung bis zum Kursziel bei 14315 Punkten und im Anschluss bis 15100 Punkten bis 15250 Punkten muss der DAX Index nun die Marke von 14210.61 Punkten überbieten und den im Chart zu sehenden Abwärtstrendkanal in Aufwärtsrichtung verlassen."

Der Stopp wurde an das Tief gesetzt.

Chart 3: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart

https://i.ibb.co/NjMNt0t/DEU40-2022-05-05-13-28-49.png

Eine Teilnehmerin des Diskussionsforum bemerkte bereits das der DAX Index grosse Mühe habe einen von ihr genannten Widerstand zu überwinden und sah fallende Kurse.

In der Tat fand der DAX Index Widerstand an einer Abwärtstrendmarke und tendierte tiefer.

Chart 4: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart



https://i.ibb.co/jDchrHM/DEU40-2022-05-05-15-16-07.png

Im weiteren Verlauf war die Tradingidee nichtig.

Der DAX Index erreichte den Kurs von 14042 Punkten.

Chart 5: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart

https://i.ibb.co/XjT7ZvV/DEU40-2022-05-05-16-07-35.png

Bei dem nächsten Chart handelt es sich um den 5 Minuten DAX Index X-Sequentials Trading Chart vom Donnerstag,den 5.5.2022

Chart 6: DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Trading Chart



Im Chart ist zu sehen, dass der DAX Index die X-Sequentials Kursziezone nicht ganz erreicht hat. Sucht man einen Einstieg in den Markt um auf steigende Kurse zu setzen gilt:

Die Schlusskurse auf 5 Minuten Basis müssen oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 13925 Punkten notieren. Das Handelssignal auf intraday Basis für Freitag, den 6.5.2022 lautet:

Long bei 13966.33 Punkten.

Stopp bei 13926.18 Punkten.

Kursziel bei 14035 Punkten.

Maximal zwei Versuche auf einen steigenden Markt zu setzen können anberaumt werden.

Es sieht aber derzeit danach aus, dass der DAX Index ausgehend vom jetzigen Schlusskursstand bei 13902.51 Punkten einen Kurs von 13455 Punkten bis 13335 Punkten erreichen wird.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

