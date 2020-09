Wird Covestro übernommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Eine Handelsspanne von gerade einmal 80 Punkten und ein moderates Plus von 0,2% deuten beim DAX auf einen entspannten Wochenausklang hin – trotz des heutigen dreifachen Hexensabbats. An diesen Tagen schließen die Investoren am Terminmarkt ihre Long- oder Short-Positionen. Daher versuchen sie, den DAX-Future in die von ihnen gewünschte Richtung zu schieben.Auch am Freitag ist Grenke die mit Abstand meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger, bis zum Mittag beträgt das Minus 5%. Während das für heute angekündigte Statement der Führungsriege noch auf sich warten lässt, setzte die Ratingagentur S&P Grenke auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung. Den Analysten zufolge hätten die Anschuldigungen das Potenzial, Grenkes kurzfristige Aktivitäten zu stören.Als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart verliert die Covestro-Aktie heute 4,5%, nachdem sie gestern Abend noch stark von einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg profitiert hatte. Demzufolge denkt der US-Finanzinvestor Apollo über eine mögliche Übernahme des DAX-Konzerns nach. Ein Sprecher von Covestro erklärte heute jedoch, dass man sich nicht in Übernahmegesprächen befinde.Bei einem Plus von 3,7% wird heute in Stuttgart auch die BioNTech-Aktie wieder rege gehandelt. Neben dem gestern bekannt gewordenen Kauf einer weiteren Produktionsanlage erhöht BioNTech weiter das Tempo: Um bei einer Impfstoff-Zulassung zügig ausliefern zu können, läuft die Produktion bereits jetzt parallel zu den Tests.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.