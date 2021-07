„Wir zielen auf Stabilität und nicht auf rasche Gewinne“

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Global investieren in Unternehmen unterschiedlichster Branchen, die alle etwas gemeinsam haben: Sie müssen hinsichtlich Nachhaltigkeit punkten und natürlich auch fundamental überzeugen.

Auf beide Punkte legt Wolfgang Rattay sein Augenmerk. Seit September 2020 führt er das wikifolio GA Sustainable Stocks für die Wiener Anlageberater Advisory Invest. Und auch, wenn es auf den ersten Blick so klingen mag: Es handelt sich nicht um ein Themen-wikifolio. Es wird also nicht in Solarkonzerne, E-Autobauer oder Brennstoffzellenhersteller investiert (jedenfalls nicht vorrangig), sondern einfach in Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsergebnisse vorweisen können. Anders formuliert: „Environmental, Social und Governance-Standards (ESG)“ müssen erfüllt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, alles, was dem Klima, der Umwelt und Mensch oder Tier schadet bzw. ethisch nicht vertretbar ist, wird vermieden. Glücksspiel, Waffen oder Tabak? Fehlanzeige. Aber auch Ölkonzerne oder Fluglinien haben im wikifolio nichts verloren. Worauf Rattay bei der Wahl seiner Investments sonst noch Wert legt, welchen Anlegertyp er mit dem wikifolio ansprechen will und welche Ziele er sich setzt, verrät er im Interview. Viel Spaß dabei!

Das wikifolio GA Sustainable Stocks orientiert sich vorrangig an Nachhaltigkeit. Eine ganze Reihe an Branchen werden daher auch strikt ausgeschlossen und Unternehmen, die in Frage kommen, werden nach einem ESG Score bewertet. Warum glauben Sie, dass ein Fokus auf Nachhaltigkeit Sinn macht – auch für den gewinnorientierten Anleger?

Wolfgang Rattay ( WRattay ): Unser Ansatz inkludiert auch die fundamentale, wirtschaftliche Situation eines Sektors und eines Unternehmens. Ein ESG Score ist ein zusätzliches Werkzeug für ein proaktives Risiko-Management und erlaubt es uns Risiken, wie den Klimawandel und dessen Folgen für Unternehmen aktiv in unserer Bewertung zu berücksichtigen. Dadurch kann die Stabilität der Performance gesteigert und die Volatilität reduziert werden.

Können Sie uns den ESG Score, den Sie verwenden, etwas näher erläutern? Worauf wird hier besonders geachtet?

Wir verwenden ESG, aber fokussieren stark auf das E. Alle drei Komponenten, also Environmental, Social & Governance in einer Zahl zu bewerten, liefert zwar ein gutes Gesamtbild, lässt uns aber das finanzielle Risiko des Klimawandels für Unternehmen schwer einschätzen. Hier setzen wir ein Modell des Unternehmens Carbon Metrics ein.

Wovon hängt es letztlich ab, ob eine Aktie ins wikifolio aufgenommen wird? Wie kommen Sie zur Investmententscheidung?

Wichtig ist eine globale Ausrichtung für ein diversifiziertes Portfolio. Unser Portfolio folgt keinem spezifischen Thema. Wir wenden einen modellbasierten Ansatz an, welcher es uns erlaubt auf Marktvolatilität und sektorspezifische Veränderungen zu reagieren. Nachdem ein Unternehmen die Kriterien erfüllt, wird aufgrund verschiedenster Kennzahlen (ESG, Fundamental, Klima, Gender, Bonität) eine Gewichtung ermittelt.

Grundsätzlich halten Sie die Aktien laut Handelsidee langfristig. Wann bzw. wie oft werden Umschichtungen vorgenommen?

Wir evaluieren das Portfolio fortlaufend. Umschichtungen werden hauptsächlich aufgrund von Marktbewegungen (Zukauf oder Reduktion) durchgeführt. Wobei es sich kaum um Umschichtungen, sondern eher um Anpassungen handelt. Aufgrund unseres strengen Risikomodells kam es in den letzten Jahren nur sehr gering zu tatsächlichen Verkäufen. Nachhaltig steht bei uns für langfristig und stabil.

Wir vermeiden es generell, große Gewinne zu versprechen. Kapitalerhalt sowie ein stabiles Wachstum stehen für uns immer im Fokus.

Wolfgang Rattay WRattay

Wie sichern Sie das Depot nach unten ab, wenn es an den Börsen einmal etwas holpriger zugeht? Wie wichtig ist Ihnen die Vermeidung von Verlusten?

Wir steuern unser wikifolio über die Cash-Quote und reagieren auf steigende Marktvolatilitäten.

Das wikifolio enthält aktuell ca. 50 Aktien. Keine Aktie ist deutlich höher gewichtet als drei Prozent. Wie wichtig ist Ihnen Diversifikation in dem wikifolio bzw. generell zur Risikobegrenzung?

Sowohl eine globale Ausrichtung als auch Diversifikation sind für uns sehr wichtig. Wir wollen zeigen, dass nachhaltig orientierte Portfolios eine gute Alternative bieten. Wir wollen kein Themenprodukt anbieten.

Kryptowährungen und Nachhaltigkeit sind aktuell zwei große Investmentthemen. Sind es nicht auch zwei große Widersprüche? Wie stehen Sie zu Bitcoin, Blockchain und Co. und investieren Sie im Rahmen des wikifolios auch in diese Technologie?

Im Zeitalter der Digitalisierung und der Cloud investieren wir natürlich auch in den Technologie-Sektor, vermeiden aber aufgrund der von Ihnen angesprochenen Problematik den Krypto-Bereich. Dieses Investment würde uns wieder sehr stark in Richtung spezifisches Thema bringen. Darüber hinaus fehlt uns dazu auch die notwendige Expertise.

Eine der Top-Holdings im wikifolio ist aktuell der US-Pharmariese McKesson. Was zeichnet das Unternehmen aus und warum ist die Aktie attraktiv?

Wir zielen stark auf Stabilität und nicht auf kurzfristige Volatilität und rasche Gewinne. Der Pharma-Sektor ist generell für uns ein wichtiger Sektor. McKesson zeichnet sich durch stabile Earnings und eine gute Bonität aus. Eine weitere Komponente für unsere Entscheidungsfindung ist „Listed & Liquid“, um zu gewährleisten, auf Marktbewegung rasch reagieren zu können. Auch dieser Fakt wird von diesem Investment erfüllt.

Das wikifolio ist noch relativ jung. Was haben Sie sich vorgenommen? Welche Ziele wollen Sie erreichen?

Hier unterschieden wir uns sicherlich von vielen Anbietern. Wir vermeiden es generell große Gewinne zu versprechen. Kapitalerhalt sowie ein stabiles Wachstum stehen für uns immer im Fokus. Wir haben in der Vergangenheit mit unseren Portfolios bereits bewiesen, dass unsere Strategie sehr krisenresistent ist. Natürlich verfolgen wir die Entwicklung der Indizes und des Gesamtmarktes im Vergleich zu unserem Portfolio. Wir wenden keine Benchmark an, setzen uns aber natürlich zum Ziel die Inflation darzustellen. Fünf bis sieben Prozent per anno langfristige Performance sollten mit unserem Ansatz darstellbar sein.

Welchen Anlegertyp wollen Sie mit Ihrem wikifolio ansprechen?

Risikobewusst und langfristig; Wie die starke Schwankung im langfristigen Staatsanleihen-Bereich (30 Jahre und länger) kürzlich zeigte, ist jedes Investment mit einer Art von Risiko verbunden. Oft überraschen genau diese Bewegungen Investoren, welche diese Kursschwankungen meiden wollten. Genau deshalb ist ein gut aufgestelltes Risiko-Management von großer Bedeutung.

Herr Rattay, vielen Dank für das Gespräch!

