„Wir werden weiterhin in Aktien übergewichtet bleiben“

Was erwarten die Aktien-, Anlage- und Wirtschaftsexperten der HypoVereinsbank bzw. der UniCredit im Jahr 2022 von den Märkten und der Notenbankpolitik und wie schätzen sie die Entwicklung der Inflation ein? Hier stehen sie Rede und Antwort: Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit, Philip Gisdakis, Chefanlagestratege bei der HypoVereinsbank, und Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland bei der HypoVereinsbank.

onemarkets: Die Aktienmärkte haben 2021 mehrheitlich gut zugelegt. Bei vielen Leit- und Themenindizes ging es zweistellig nach oben. Profitierten die Kunden in der Vermögensverwaltung von dieser Entwicklung?

Philip Gisdakis: Wir waren durchgehend übergewichtet in Aktien. Allerdings hatten wir bei einigen Anlagestrategien das klassische Problem, dass die Performance vor allem in den USA, aber zum Teil auch in Europa, von einigen wenigen großen Titeln abhing. Wenn man sie im Depot hatte, gelang eine Outperformance. Wenn nicht, dann nicht. Insgesamt waren wir wie auch unsere Kunden mit 2021 sehr zufrieden und wir blicken auch optimistisch auf das Börsenjahr 2022.

onemarkets: Unsicherheiten sind oftmals ein guter Nährboden für steigende Kurse. Auch derzeit mangelt es nicht daran. Geht die Rallye also 2022 weiter?

Christian Stocker: Wir halten im Jahr 2022 durchaus weiter steigende Notierungen beim DAX®, EURO STOXX 50® und dem S&P 500® für möglich. Katalysator sind vor allem die Unternehmensgewinne. Wir rechnen damit, dass im vierten Quartal 2021 und auch im ersten Quartal 2022 die Erträge mehrheitlich ein deutliches Plus verzeichnen. Aktuell steigen die Gewinne in Europa stärker als in den USA. Dies liegt vor allem daran, dass die USA früher aus der Corona-Krise herauskamen. In Europa sehen wir nun Nachholeffekte. Zudem sind in vielen Branchen die Unternehmen in der Lage, steigende Rohstoffpreise an die Kunden weiterzugeben. Dies spiegelt sich aktuell in hohen Gewinnmargen wider. Zum Teil erzielen die Unternehmen Margen, wie sie zuletzt vor Ausbruch der Finanzkrise erzielt wurden. Vor diesem Hintergrund stellen Aktien bis zu einem gewissen Grad eine Absicherung gegen die hohe Inflation dar.

onemarkets: Das Thema Inflation hat uns 2021 begleitet und könnte 2022 für die Zinswende sorgen. Wie ist Ihre Einschätzung?

Dr. Andreas Rees: In Europa haben wir den Zenit der hohen Inflationsraten vermutlich schon überschritten. In den USA könnte es hingegen noch etwas dauern, bis der Höchststand überschritten ist. Dies liegt vor allem am US-Arbeitsmarkt. Dort herrschen Knappheiten und gleichzeitig besteht eine hohe Arbeitskräftenachfrage. Es gibt viele offene Stellen, die die Unternehmen nicht besetzen können. Das treibt die Löhne und sorgt für sogenannte Zweitrundeneffekte. In Europa ist die Situation gänzlich anders. Dort sehen wir weder in Deutschland noch in anderen europäischen Ländern einen angespannten Arbeitsmarkt und auch keine Zweitrundeneffekte.

onemarkets: Ein starker Treiber der Inflation sind die Lieferengpässe, richtig?

Dr. Rees: Richtig. Wir sehen derzeit Lieferengpässe nicht nur im Automobilbereich, sondern in weiten Teilen des verarbeitenden Gewerbes. Sie haben nicht nur entscheidenden Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung, sondern auch auf die Inflationsentwicklung. Vor diesem Hintergrund rechnen wir in Europa zwar mit rückläufigen Inflationszahlen. Allerdings werden sie zunächst nicht so stark zurückgehen, wie wir uns das noch vor einigen Monaten gedacht haben. Einen signifi­kanten Rückgang der Inflation erwarten wir frühestens im zweiten Halbjahr, wenn sich die Lieferengpässe reduzieren.

„Einen signifikanten Rückgang der Inflation erwarten wir frühestens im zweiten Halbjahr, wenn sich die Lieferengpässe reduzieren.“

Dr. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland bei der HypoVereinsbank

onemarkets: Auch die Notenbanken haben die Dauer der hohen Inflation zunächst unterschätzt. Kommt jetzt die Zinswende umso stärker?

Dr. Rees: Die Rückführung der Wertpapierkäufe seitens der EZB und der Fed erfolgt weitgehend wie im Vorfeld bereits kommuniziert. Das ist also keine Überraschung. Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank im Jahresverlauf noch einen weiteren Schritt geht und die Zinsschraube zweimal noch oben dreht. Damit liegen wir im Bereich der Einschätzung vieler anderer Finanzhäuser – daher sind diese erwarteten Zinserhöhungen von den Märkten bereits eingepreist. In Europa zeichnet sich ein solcher Zinsschritt aktuell aber noch nicht ab.

onemarkets: Steigende Zinsen sind Gift für den Aktienmarkt. Woher kommt also der Optimismus?

Stocker: Wie bereits angesprochen, erwarten wir weiterhin deutliche Gewinnsteigerungen. Darüber hinaus sitzen die Unternehmen auf riesigen Auftragsbeständen.

Dr. Rees: Wir sehen eine enorme Lücke zwischen neu eingesammelten und den abgearbeiteten Aufträgen. Im Augenblick liegt diese Quote bei rund 20 Prozent in Deutschland. Sollten die Lieferengpässe in der zweiten Jahreshälfte nachlassen, dürfte die Konjunktur einen kräftigen Schwung bekommen, weil die Unternehmen die Auftragspolster abarbeiten können. Wir erwarten daher in der Eurozone ein Wirtschaftswachstum von 4,0 Prozent in diesem Jahr und von 3,0 Prozent im Jahr darauf.

Stocker: An den Börsen werden Erwartungen gehandelt. Sollte sich der Auftragsstau im Jahresverlauf auflösen, dürfte sich dies entsprechend in Umsatz- und Gewinnwachstum widerspiegeln. Für 2022 dürften unseren Schätzungen zufolge die Gewinne im Schnitt um rund zwölf Prozent steigen – deutlich über dem Durchschnitt der zurückliegenden Jahre. Dies dürfte sich entsprechend in steigenden Aktienkursen niederschlagen. Störfeuer sehe ich primär auf der Zinsseite, wenn die amerikanische Notenbank beispielsweise mehr als zwei Zinsschritte vornimmt.

onemarkets: Wie (re)agiert die Vermögensverwaltung von UniCredit auf diese Einschätzung?

Gisdakis: Angesichts eines voraussichtlich robusten Wachstums und steigender Unternehmensgewinne sowie relativ hoher Inflationsraten werden wir in Aktien weiterhin deutlich übergewichtet bleiben und festverzinsliche Wertpapiere entsprechend untergewichten. Es stellt sich also nicht die Frage, ob man in Aktien investiert sein sollte oder nicht, sondern vielmehr, auf welche Titel man setzen sollte.

„Es stellt sich nicht die Frage, ob man in Aktien investiert sein sollte oder nicht, sondern vielmehr, auf welche Titel man setzen sollte.“

Philip Gisdakis, Chefanlagestratege bei der HypoVereinsbank

onemarkets: Können Sie konkreter werden?

Gisdakis: Es gibt einige Segmente, die vulnerabler auf stark steigende Renditen reagieren als andere. Dazu zählen insbesondere Unternehmen, die hoch bewertet sind und möglicherweise erst in einigen Jahren Gewinne erwirtschaften werden. Solche Aktien könnten bei einem Anstieg der Anleiherenditen und Zinserhöhungen möglicherweise kräftig unter Druck geraten. Wir erwarten also nicht, dass die Märkte in ähnlicher Manier wie 2021 zulegen, sondern die Kursgewinne moderater ausfallen und in Einzelfällen das Anlagerisiko deutlich zunehmen wird.

„Bei Aktien sehen wir regional in Europa mehr Potenzial als in den USA“

Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit

Stocker: Dem kann ich nur zustimmen. Regional sehen wir in Europa mehr Potenzial als in den USA. Zum einen ist die Bewertung in Europa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 deutlich niedriger als das in den USA mit einem Wert von rund 20. Zudem könnten steigende Anleiherenditen die Aufwärtsbewegung hoch bewerteter Technologiewerte bremsen. Bei den Sektoren sind wir in Europa aktuell noch eher defensiv positioniert. Dies könnte sich allerdings im Jahresverlauf wieder ändern. Zu den meistbeachteten Themen wird zudem der Klimaschutz zählen. Anbieter entsprechender Technologien und Maschinen dürften weiterhin im Fokus stehen.

onemarkets: Herr Stocker, Herr Gisdakis und Herr Rees, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

