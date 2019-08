Wir verkaufen den Short in INTEL!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In unserem Intel Short realisieren wir 25% der Position und nehmen knapp +5% Gewinn mit.

Wir gehen bei $46.80 aus dem Markt, da nachdem die Bären die Unterstützung bei $45.30 nicht unterschreiten konnten, nun mit einer Gegenbewegung gerechnet werden muss. Um nicht alle Gewinne an den Markt abzugeben, sichern wir uns die ersten 25%, planen aber nach der Gegenbewegung wieder Short zugehen. Das übergeordnete Setup bleibt damit ganz klar gen Süden gerichtet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir realisieren 25% der Position bei: $46.80 / realisierter Gewinn: +4,9%

Mit den restlichen75% bleiben wir mit folgenden Parametern Short in Intel:

Risiko: Hoch

Unser Einstiegskurs Ø: $49.10

Letzter Einstieg: $49.10 am 02.08.19

Unser Stopp 1: $53.80 zu 50% $49.10 zu 50%

Nächster Take Profit: 40% zu $38

Damit konnten wir im Dow30 Aktienpaket in den letzten 24 Trades 22 Gewinner bei nur 2 Verlierern erzielen. Dieses Verhältnis werden sie sonst wahrscheinlich nirgends finden. Morgen Mittag werden die nächsten exakten Einstiege von uns per E-Mail verschickt. Wollen Sie dabei sein? Melden Sie sich jetzt kostenlos an unter www.hkcmanagement.de