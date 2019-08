Wir verkaufen: First Majestic und Silvercrest!

Weitere Suchergebnisse zu "First Majestic Silver":

Wir realisieren Gewinne bei zwei Minenaktien aus unserer Sonderbericht Serie im Edelmetallbereich. Bei First Majestic mit Einstiegskurs $8.15 haben wir bei $12.50 nun 30% unserer Gewinne realisiert. Mit einem

Gewinn von +54.6%! Die restliche Position haben wir bei $9.50 abgestoppt!

Im weiteren haben wir bei Silvercrest Metals einen Stopp für eine 30% Gewinnmitnahme eingezogen.

Dieser liegt bei aktuell $6.40 und wird somit einen Gewinn von +78,27% realisieren.

Einstieg lag bei $3.59. Den Rest der Position, stoppen wir bei $4.80 ab. In beiden Werten planen wir Nachkäufe, dazu mehr in den nächsten Minen Updates die immer per E-Mail Freitags erscheinen. Melden Sie sich kostenlos bei Deutschlands profitabelstem Analysehaus an und testen Sie unsere Signale! www.hkcmanagement.de

Minenaktien Verkäufe:

First Majestic Verkauf bei $12.50: +54.6% Gewinn

Silvercrest Verkauf bei $6.40: +78,27% Gewinn