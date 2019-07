Wir realisieren Gewinn bei United Technologies!

Weitere Suchergebnisse zu "United Technologies":

Wir verkaufen mit dem heutigen Tag eine Position aus dem Rüstungspaket. United Technologies hält sich fast zu gut an unseren Fahrplan. Wir haben unseren Short/Hedge mit +4,53% Gewinn geschlossen, bleiben aber vorerst bei unserer Einschätzung, dass die Zwischen-Korrektur noch nicht zu Ende ist. Falls nicht, werden wir einen weiteren Einstiegsbereich finden. UTX wird uns so, oder so, nicht entwischen.

Das Idealziel der Zwischen-Korrektur bleibt aktuell bei $117. Für den Fall, dass die erste Berührung in unseren Zielbereich schon das Tief gewesen ist, werden wir in der Folge eine weitere Einstiegsmöglichkeit finden. Es muss sich also niemand Sorgen machen, UTX entgeht unseren Wachsamen Blicken nicht! Wenn auch Sie bei den nächsten Einstiegen dabei sein wollen, testen Sie Deutschlands akkuratestes Rüstungspaket kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Einfach anmelden!

Unsere aktuelle Aufstellung im Rüstungspaket:

1. Boeing: Zielbereich getroffen // Investiert (long): Position im Gewinn

2. General Dynamics: Zielbereich getroffen // Investiert (long): Position im Gewinn

3. Lockheed Martin: Zielbereich getroffen // Investiert (short/hedge): Position läuft

4. L3 Technologies: Zielbereich getroffen // Noch nicht ausgelöst (warten auf Trigger-Level)

5. Northrop Grumman: Zielbereich getroffen // Investiert (short/hedge): Position läuft

6. Raytheon: Position verkauft: +2,23% Gewinn // Wiedereinstieg aktuell im Gewinn

7. United Technologies: Position verkauft: +4,53% Gewinn