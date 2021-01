„Wir kommen an grünem Wasserstoff nicht vorbei“

Wir sprachen mit Stefan Dürr, Leiter Technologie & Innovation am Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) über die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff, den aktuellen Stand der Dinge und die Probleme, die es noch zu meistern gilt.

onemarkets: Herr Dürr, das Thema Wasserstoff ist derzeit in aller Munde. Viele verschiedene Industriezweige sehen Einsatzmöglichkeiten für den Energieträger. Ist er tatsächlich der Heilsbringer, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen?

Stefan Dürr: Das ist sehr wichtig, da ja nicht immer Strom direkt zur Defossilisierug der Sektoren Wärme und Mobilität oder auch industrieller Prozesse genutzt werden kann. Wir kommen also an grünem Wasserstoff und den darauf basierenden synthetischen Energieträgern nicht vorbei, wenn wir auf Dauer die Klimaneutralität wollen. Dazu kommt: Gerade die Themen rund um Wasserstoff und synthetische Energieträger haben einen sehr starken Bezug zu den Schlüsselkompetenzen der deutschen Industrie. Die Automobil- und Zulieferindustrie, die chemische Industrie, die Metallindustrie, aber auch Unternehmen aus dem Energiesektor versprechen sich davon interessante Geschäftsmodelle und für die Zukunft führende Positionen auf dem Weltmarkt rund um klimaneutrale Technologien und Produkte.

onemarkets: Die Bundesregierung sowie die EU stellen Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung dieser Technologie zur Verfügung. Wo sind die Schwerpunkte gesetzt?

Dürr: Der Fokus der europäischen Kommission steht zu allererst auf der Emissionsminderung bei gleichzeitigem Erhalt, bzw. sogar der Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Dies umfasst ausdrücklich die Wasserstofftechnologien, auch, weil mit Hilfe des Wasserstoffs erneuerbare Energien speicherbar und auch global handelbar werden. Nur so können diese ihr gesamtes Potential entfalten.

Die angekündigten Fördermittel stellen das Fundament dieser Defossilisierung dar. Jetzt kommt es auf die ambitionierte Umsetzung an. Entscheidend ist, dass hier eine Strategie geschaffen wurde, welche die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nimmt, von der Erzeugung grüner gasförmiger und flüssiger Energieträger über deren Logistik, bis hin zur Nutzung in Brennstoffzellen oder Industrieprozessen. Für viele in Deutschland traditionell bedeutenden Sektoren, etwa im Fahrzeugbau, dem Maschinenbau oder der Chemieindustrie, eröffnen sich hier attraktive Geschäftsfelder. Nun wird ein Rahmen geschaffen, der Investitionsentscheidungen eine langfristige Perspektive bietet. Der flächendeckende Markteintritt vieler Technologien ist bisher nicht erfolgt, da es unter anderem zu geringe finanziellen Anreize gibt, diese Technologien einzusetzen.

onemarkets: Die Rede ist vor allem von „grünem Wasserstoff“. Was ist damit gemeint?

Dürr: Die Bezeichnung „grüner Wasserstoff” weist auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit hin. Dies trifft dann zu, wenn die Herstellung des Wasserstoffs ausschließlich unter Nutzung erneuerbarer Energien erfolgt. Darunter fällt mittels Elektrolyse hergestellter Wasserstoff, wenn „grüner Strom” aus Wind-, Solar-, Gezeiten-, Biomasse- oder Geothermiekraftwerken eingesetzt wird. Eine weitere „grüne” Möglichkeit ist die Herstellung von Wasserstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, zum Beispiel durch Biogas-Reformierung oder die thermische Spaltung von fester Biomasse. Diese spielt in der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) der Bundesregierung zwar eine eher untergeordnete Rolle. Es wäre aber möglich, hier die umfangreiche bestehende Infrastruktur, sprich die bestehenden Biogasanlagen und Biomasse-Heizkraftwerke, einzubinden und auch in einer Post-EEG-Zeit bestmöglich zu nutzen (Anm. d. Red.: EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz).

onemarkets: Ist grüner Wasserstoff in Deutschland und Europa überhaupt in ausreichendem Maß produzierbar?

Dürr: Der Wasserstoffbedarf ist im Detail schwer abzuschätzen, da Wasserstoff vielseitige Aufgaben erfüllen und in unterschiedlichen Formen genutzt werden kann. Aller Voraussicht nach wird Deutschland die angesprochenen Wasserstoffmengen nicht selbst wirtschaftlich produzieren können, dennoch können auch bei einer Produktion im Ausland Wasserstofftechnologien und entsprechende Anlagen aus Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Dies gilt sowohl bei der Erzeugung von Wasserstoff in Vorzugsregionen als auch für den Transport nach Deutschland und in die weltweiten Verbrauchszentren.

onemarkets: Woher könnte grüner Wasserstoff importiert werden?

Dürr: Beispiele für mögliche Herkunftsländer sind europäische Nachbarn wie Island, Norwegen oder Schottland, aber auch Länder des Mittleren Ostens, die bereits heute einen großen Anteil des deutschen Primärenergieverbrauchs bereitstellen. Darüber hinaus ermöglicht der vergleichsweise günstige Transport von chemisch gebundenem Wasserstoff oder tiefkalt verflüssigtem Wasserstoff auch den Handel mit entfernteren Partnern wie Australien, Argentinien oder den Staaten der Subsahara (Anm. d. Red.: Teil Afrikas, der südlich der Sahara liegt).

onemarkets: BMW testet bereits wasserstoffbetriebene Pkws. Daimler sieht vor allem im Lkw-Bereich Potenzial. Wann kommt das erste Serienfahrzeug auf den Markt?Ist das batteriebetriebene E-Auto also nur eine Übergangslösung?

Dürr Ich plädiere in dieser Diskussion immer dafür, keine Entweder-Oder-Szenarien aufzubauen. Sowohl die Batterie-Mobilität als auch die Wasserstoff-Mobilität bieten für sich enorme Möglichkeiten. Wieso sollte man nicht alle sich bietenden Vorteile bestmöglich miteinander verknüpfen? Vereinfacht gesagt passiert das ja bereits in jedem Brennstoffzellen-Fahrzeug (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV). Ein FCEV ist immer ein Hybridfahrzeug, welches die enorme Dynamik einer Batterie für das gewünschte und geforderte dynamische Fahrverhalten nutzt und diese mit der höheren Speicherdichte und der schnellen Ladefähigkeit des Wasserstofftanks kombiniert. Sind keine hohen Dauerleistungen, wie im Schwer-, Schiffs- oder Schienenverkehr oder sehr hohe Reichweiten (aktuelle Batterie-Leichtfahrzeuge erreichen bereits heute realistisch bis zu 400-500 km Reichweite) gefordert, spricht die Antriebseffizienz erst einmal für den Batterieantrieb. Schwierig wird es für BEVs (Anm. d. Red.: Battery Electric Vehicles) dann, wenn keine Ladezeiten in den Betriebsablauf integriert werden können oder entsprechende Ladeinfrastruktur nicht bereitsteht. Hier und im niedrigeren Systemgewicht des Antriebs kann Wasserstoff punkten.

Asiatische Autobauer bieten sowohl im PKW- als auch im LKW-Bereich bereits Serienfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie. Aktuell wird der deutsche Fokus besonders auf Anwendungen gelegt, in denen Wasserstoff unverzichtbar sein wird, wie dem bereits angesprochenen Schwerlastverkehr. Die deutschen Unternehmen Daimler Trucks und MAN Truck & Bus haben Serienfahrzeuge. In Deutschland bereits kommerziell erhältlich sind dagegen umgerüstete LKWs und Sonderfahrzeuge, wie beispielsweise Kehr- und Abfallsammelfahrzeuge. Nichtsdestotrotz wurden und werden auch von deutschen Unternehmen Fahrzeuge in Kleinserie gebaut und angekündigt. Darunter der Mercedes GLC F-Cell (in Kleinserie von 2018 bis 2020), der Audi h-tron (ab 2025 geplant) oder der BMW I Hydrogen NEXT, der für 2022 geplant ist.

onemarkets: Neben Pkw- und Lkw-Herstellern sehen eine Vielzahl von Branchen – unter anderem Flugzeugbauer und Stahlriesen – Möglichkeiten für einen Wechsel in Wasserstoff als Energieträger. Ist das überhaupt realistisch?

Dürr: Aus technischer Sicht sind die angesprochenen Einsatzbereiche durch Wasserstoff und wasserstoffbasierte Energieträger zufriedenstellend zu bedienen. Wir reden hier jedoch von enormen (erneuerbaren) Energiemengen, die notwendig sind, den benötigten Wasserstoff zu erzeugen. Diese Kapazitäten müssen erst geschaffen werden. Das ist eine vielschichtige Herausforderung: Zum Beispiel hinsichtlich des Ortes und des Betreibers von Anlagen, deren Akzeptanz in der Bevölkerung, der Transportrouten zum Bedarfsort und der Kostenstruktur. Die zunehmende Anwendung und Skalierung der Anlagen einerseits, sowie die zunehmende CO2-Bepreisung und bessere energiepolitische Rahmenbedingungen andererseits werden sich jedoch stark positiv auf die Erzeugungs- und Nutzungskosten auswirken, so dass langfristig auch eine wirtschaftlich attraktive Perspektive geschaffen wird. Ich denke also, es ist keine Frage, ob dieser Wechsel passiert, sondern wann und wie schnell.

Was wäre schließlich die Alternative? Einige Verfahren lassen sich schlicht nicht (ökonomisch sinnvoll) elektrifizieren und ein “weiter so” ist keine Option – dies zeigt nicht nur die junge Generation auf der Straße oder aktuelle Studien zur Entwicklung des Weltklimas. Auch eine Vielzahl globaler und regionaler Konflikte und Krisen mitsamt deren Folgen Armut, Hunger, Flucht und Vertreibung lässt keine andere Antwort auf diese Herausforderung zu als konsequenten Klimaschutz. Entscheidend wird sein, diesen Wechsel hin zur emissionsneutralen Gesellschaft und zum Energieträger Wasserstoff als globale Herausforderung und gerecht für alle anzugehen. Neue Energielieferanten und neue Energieträger bieten spannenderweise auch gerade dort hohe Potentiale, wo auch der Klimawandel besonders stark zu spüren ist. So kann der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft nicht nur ein Wiederaufbau für die Wirtschaft der Industrieländer nach der Coronapandemie sein, sondern auch ein weltweites Entwicklungsprogramm.

onemarkets: In welchem Bereich sehen Sie für Wasserstoff generell die schnellsten Einsatzchancen?

Dürr: Im Sinne der Emissionsminderung haben sogenannte Drop-in-Lösungen die besten Erfolgsaussichten. Darunter versteht man Anwendungen, in denen grauer, also aus fossilen Energieträgern gewonnener Wasserstoff direkt durch grünen oder anderweitig CO2-freien Wasserstoff ersetzt werden könnte, oder solche Anwendungen, in die Wasserstoff durch allenfalls geringfügige Anpassungen des Prozesses integriert werden kann. Beispiele hierfür sind wasserstoffver­brauchende Prozesse in der chemischen Industrie oder Anwendungen, in denen vor allem Wärme benötigt wird. Eine weitere Möglichkeit, den Markteintritt für Wasserstoff zu erleichtern und einen direkten Impact auf die Gesamtemissionen zu liefern, sind die Beimischung von grünem Wasserstoff in das Erdgasnetz und die Integration durch erneuerbare Energie hergestellter Synfuels (Anm. d. Red.: synthetische Kraftstoffe) in den Treibstoffmarkt. Die wirtschaftliche Perspektive ist im Verkehrssektor momentan besonders vielversprechend, da die Preisdifferenz zu herkömmlichen Treibstoffen allenfalls sehr gering ist.

onemarkets: Was sind bei Wasserstoff aktuell die größten Herausforderungen?

Dürr: Als größte Hemmnisse sind sicherlich die fehlende bzw. unzureichende Infrastruktur sowie die für den Betrieb von Elektrolyseuren äußerst ungünstige Steuer- und Umlagenstruktur zu nennen. Ersteres führt in vielen Fällen zur Henne- Ei-Situation. Das andere zieht zwangsläufig zu hohe Elektrolyse-Betriebskosten in Deutschland nach sich. Um das zu umgehen, war schon mehrmals vorgesehen, den Anschluss an das Stromnetz zu vermeiden und die Elektrolyse direkt an die volatile erneuerbare Energieerzeugung zu koppeln. Auf diese Weise kann jedoch nur eine begrenzte Volllaststundenzahl erreicht werden, welche sich wiederum negativ auf die Wasserstoffgestehungskosten auswirkt. Angesichts der Tatsache, dass die Wasserstofferzeugung nicht zuletzt zur Netzstabilisierung und der insgesamt höheren Nutzung erneuerbarer Energien im Gesamtverbrauch beitragen soll, ist dies natürlich kontraproduktiv.

Jedoch ist die Erzeugungsseite nicht immer ausschlaggebend; so suchen die im Ländervergleich relativ zahlreichen deutschen Wasserstofftankstellen vielerorts noch ihre mobilen Abnehmer.

onemarkets: Herr Dürr, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

Stefan Dürr

Stefan Dürr ist Leiter Technologie & Innovation am Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B). Dieses hat zum Ziel, zentrale Akteure in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen, um das Thema „Wasserstoffwirtschaft“ in Bayern bestmöglich zu forcieren.

