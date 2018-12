Wir Shorten den US Dollar Index DXY!

Im Dollar-Index befinden wir uns nach wie vor in der langen Aufwärtsbewegung, die seit unserem letzten Tradingbereich (blaue Box links im Chart) eine sehr beachtliche Performance hingelegt hat. Hier gehen wir von einer Fortsetzung dieser bis in den $100er-Bereich aus. Bevor die finale Aufwärtsbewegung in den Tradingbereich stattfindet, kann der Kurs auch noch einmal in Welle (b) in Rot bis $95 zurückkommen.

Dies bleibt unsere primäre Erwartung, solange wir unterhalb von Welle b in Weiß notieren. Unsere Positionen werden nun am morgigen Donnerstag mit Limit Orders (Aufträgen) im Markt hinterlegt um die kommende Trendwende zu shorten. Der Long Trade wird mit 20% Rendite im nächsten Zielbereich geschlossen.

