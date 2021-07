Wipro Ltd.: Kurz vor großem Long-Signal?

von Manfred Ries

Wipro Ltd. (ADR) auf Wochenbasis: Ein »Break out« erscheint wahrscheinlich.

Von Manfred Ries

Dienstag, 20. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, die …

…Emerging Markets. Und da fällt mir bei meinem heutigen Screening der Märkte die indische WIPRO LTD. (WKN: 578886 / 507685) ins Auge. Auch wenn es am Montag zu Kursverlusten an der Bombay Stock Exchange (BSE) von 1,1 Prozent gekommen ist: Die Notierungen von Wipro arbeiten zielgerichtet an einem Break out über die 7-EUR-Marke; also an einem Ausbruch über eine bedeutende Kursmarke. Sollte den Notierungen dies gelingen, so wäre dies als großes Kaufsignal zu interpretieren. Die Titel haben sich seit ihrem temporären Tief vom März 2020, auf EUR-Kursbasis, um bislang ~200% verteuert – Wahnsinn! Gleichwohl erscheinen die Aktien als nicht wirklich überkauft; die kontinuierlich nach oben steigende 200-Tagelinie spricht von einer kontinuierlichen, intakten Aufwärtsbewegung. Dabei zeigen sich die Notierungen in den Kursbereichen ~5,50 EUR und ~5,00 EUR als relativ solide unterstützt. Der BSE in Mumbay notiert am Dienstag mit 52.077 Punkten übrigens 0,9 Prozent schwächer im Vergleich zum Vortag. Der japanische Nikkei 225 liegt indes mit 0,6% im Plus; das sollte die asiatischen Märkte insgesamt stützen.

Die Wipro Ltd. ist ein multinationales Unternehmen für Dienstleistungen aus den Bereichen IT Consulting und Systemintegration mit Hauptsitz in Bangalore (Indien). Mit mehr als 158.200 Mitarbeitern gilt der Konzern als einer der weltweit größten seiner Art. Wipro unterstützt ~900 der Fortune-1000-Unternehmen in mehr als 67 Ländern. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt bei umgerechnet ~35,7 Mio. EUR; ~26% der Aktien befinden sich im Streubesitz. Mit einem KGV(2023e) von 23,6 erscheinen mir die Titel angesichts der Wachstumsbranche als nicht wirklich überteuert, zumal sich auch die Dividendenrendite von ~1,4% sehen lassen kann.

Wipro Ltd. notierte am Montag an der Bombay Stock Exchange (WKN: 507685) mit 577,65 INR (+0,3%). Schlusskurs am Montag in Frankfurt (WKN: 578886): 6,85 EUR (-2,1%). Wipro in New York (WKN: 878886): 8,15 USD (+0,9%). De facto bewegen sich die Aktienkurse damit auf Allzeithoch.

Übrigens: Die am 7. Juni angesprochene TATA MOTORS LTD. (WKN: A0DJ9M), ebenfalls aus Indien stammend, konnte sich weiter oberhalb ihrer langfristigen Abwärtstrendlinie etablieren. Die Konsolidierungsbewegung im aktuellen Handelsmonat sorgt dafür, einer etwaigen Kursüberhitzung vorzubeugen. Auch hier weist der MA(200) zielstrebig nach oben. Achtung: Halten Sie die 20-EUR-Marke im Auge! Ein nachfolgender Break out sollte weitere Käufer in das Papier lenken. Indien: einer der heißesten Emerging-Markets-Länder, die sie derzeit in Asien finden können! Ich bleibe für Sie am Ball.

Tata Motors Ltd. (ADR) auf Monatsbasis: Anleger haben die 20-EUR-Marke im Visier.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.