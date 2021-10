Winklers Weitblick: Die Belastungsfaktoren für die Aktienmärkte bestehen zwar weiter, dürften aber eingepreist sein

Sehr geehrte Damen und Herren,



die weltweiten Aktienmärkte haben die Kursrückgänge aus dem September zumeist bereits wieder aufgeholt, einige Indizes wie der S&P-500 haben sogar neue Höchststände markiert. Und das, obwohl die Belastungsfaktoren, die die Korrektur ausgelöst hatten, unverändert fortbestehen: hohe Energiepreise, starke Teuerung, konjunkturelle Abkühlung, Regulierung in China, Engpässe in den Lieferketten und Halbleitermangel.





Für uns ein Anzeichen dafür, dass diese Probleme mit dem Rücksetzer im September abgearbeitet wurden und damit bereits in den Kursen enthalten sind. Dass nach der Panik wieder Ruhe eingezogen ist, bestätigt auch der deutliche Rückgang der Volatilität. Neben dieser Robustheit stimmt uns auch die Saisonalität zuversichtlich, denn die traditionell starke Phase der Aktienmärkte beginnt jetzt.Attraktiv sind unserer Auffassung nach viele zuletzt unter die Räder gekommene Zykliker. So weisen beispielsweise Minenwerte eine mittlerweile sehr attraktive Dividendenrendite auf. Daneben profitieren zahlreiche Finanzwerte von den weltweit steigenden Zinsen. Dabei würden wir in diesem Sektor Unternehmen bevorzugen, die zusätzlich eine ausgeprägte Nachhaltigkeits-Expertise aufweisen. Und schließlich sehen wir weiteres Kurspotenzial bei einigen Werten aus der Chip-Industrie, da uns der Halbleitermangel noch eine lange Zeit erhalten bleiben dürfte.

Ihr Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

