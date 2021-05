Wind- und Sonnenstrom über Plan

Düsseldorf, 10. Mai 2021 – Die Produktion Grünen Stroms lag im April 2021 leicht über den Erwartungen. Beim Wind wurden 102 Prozent des geplanten Stroms geschafft, bei Sonne 101. „Dabei zog vor allem die geringere Sonnenausbeute in Spanien die Zahlen nach unten“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

So lag Deutschland mit 103 Prozent Zielerreichung beim Sonnenstrom sehr gut, die Anlagen in Italien schafften sogar 112 Prozent des Solls. „In Spanien dagegen fiel die Produktion mit nur 86 Prozent des Solls deutlich schwächer aus“, sagt Voigt. „Das zeigt einmal mehr, wie wichtig eine breite regionale Streuung ist.“

Beim Wind holt die Produktion jetzt langsam, aber sicher die vorangegangenen windschwachen Monate auf. „Der April liegt mit 102 Prozent über Soll“, sagt Voigt. Trotzdem hinkt die gesamte Zielerreichung mit derzeit 82 Prozent in den ersten vier Monaten noch hinterher. „Hier werden wir übers Jahr beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln“, sagt Voigt. In jedem Fall lassen solche Daten erkennen, wie wichtig ein Mix auch der Energieträger ist.

„Für die Branche der Erneuerbaren Energien wird der Umgang mit Big Data immer wichtiger“, sagt Voigt. Die Anlagen liefern eine Vielzahl von Daten, die immer besser ausgewertet werden können. Auf diese Weise lassen sich die Anlagen immer effizienter betreiben. Um die Daten zu verarbeiten, sind große Rechnerkapazitäten nötig – und neue Ideen: „Hier entsteht gerade ein ganzes Universum an jungen Start-ups im Climate-Tech-Bereich“, so Voigt. „Diese sind oft extrem innovativ und schaffen einen großen Mehrwert bei den bestehenden Investments.“ Zum anderen bieten sie aber auch zusätzliches Potential für neue Investitionen zusätzlich zur reinen Anlagenerstellung.

Weitere Informationen: www aream de

Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur im Sektor Erneuerbare Energien, zu denen Wind- und Solarkraft, Netze und Speichertechnologie gehören. Dabei ist aream entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen vertreten. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro deckt das Unternehmen seit über 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Neben klassischen Projektinvestments in Clean Energy bietet aream auch Investitionsmöglichkeiten in CleanTech-Unternehmen: direkt oder über Private-Equity-Lösungen. aream vereint Investitionsexpertise mit technischem und kaufmännischem Know-how und gewährleistet durch einen strukturierten Investment- und Risikomanagementprozess eine nachhaltige Performance mit stabilen Ausschüttungen, Renditen und Wertzuwächsen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.