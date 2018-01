Win-Win-Situation für die Entwicklung eines der attraktivsten Niob-Vorkommen in Nord-Amerika

Neuer Deal wird die Bestrebungen zur Minen-Entwicklung auf dem Eldor Grundstück in Quebec verstärken

Forscher von NASA und Caltech entwickelten einen neue Art Verstärker für die Erhöhung von elektrischen Signalen, der es aus supraleitendem Niob-Titan-Nitrid besteht.

Heutzutage ist Niob eines der attraktivsten Investment-Metalle und dieser Trend dürfte noch weit in die Zukunft anhalten. Starke Nachfrage kommt aus der erhöhten Produktion von HSLA- ("High-Strength Low-Alloy") Stahl, welche Branche mit >20% jährlich anwächst. Marktanalysten prognostizieren, dass der gesamte Niob-Markt weltweit mit einem CAGR von 7,7% p.A. in der Zeit 2017-2021 anwachsen wird. Diese bereits beeindruckende Wachstumsrate könnte noch weiter ansteigen, wie z.B. mithilfe von Toshibas neu entwickelter Lithium-ion Batterie der nächsten Generation mit einer innovativen Titan-Niob-Anode, mit der die Reichweite von Elektrofahrzeugen verdreifacht werden kann – und zwar mit einem ultraschnellen Ladevorgang von nur 6 Minuten.

“Für ein Metall, von dem viele Leute noch nie etwas gehört haben, sind Investments von mehr als $5 Mrd. USD in weniger als 5 Jahren ziemlich beeindruckend. Ähnlich bemerkenswert ist, dass asiatische Investoren nach Schätzungen von Roskill die Kontrolle über mindestens ein Drittel der weltweiten Ferroniob-Produktionskapazität erlangt haben... Die Niob-Industrie in ihrer jetzigen Form ist tatsächlich nur ein paar Jahrzehnte alt. Sie hat während dem letzten Jahrzehnt grosse Veränderungen erlebt und es werden noch weitere folgen." (Quelle: Roskill, 2017)

Heute machten Commerce Resources Corp. (TSX.V: CCE) und Saville Resources Inc. (TSX.V: SRE) wegweisende Bekanntmachungen über die Entwicklung der Eldor Niob-Grundstücke, die sich neben der Ashram REE Lagerstätte von Commerce Resources befinden und ein separates Minen-Ziel darstellen. Chris Grove, Präsident von Commerce, kommentierte:

“I am excited by this opportunity to see new work being done on these claims where we have formerly returned excellent grades of niobium. The global niobium market is seeing significant increased demand and I wish Saville the best in proving up what we have already started. We see joint utility in having Saville working with such proximity to the Ashram REE deposit in all regards, and especially with future plans for infrastructure. Saville’s President, Mike Hodge, is very well known and well regarded by Commerce, as he has been involved in both of our projects, beginning with the hand staking of our Blue River claims in 1999 and the first program on the Eldor in 2007. Commerce’s primary focus will remain on advancing and marketing both the Ashram REE deposit and the Blue River Tantalum and Niobium project, as it becomes more apparent that new sources of such critical commodities are urgently needed and wanted by industry and governments.”





Die heutige Vereinbarung bringt grosse Vorteile für beide Unternehmen. Da sich Saville bereiterklärt hat, $5 Mio. in den nächsten 5 Jahren für die Exploration und Entwicklung auszugeben, um sich einen Projektanteil von 75% zu erarbeiten, kann sich Commerce auf die Entwicklung der benachbarten Ashram REE Lagerstätte konzentrieren. Die aktive Entwicklung von 2 Projekten in der gleichen Gegend wird beide Projekte wertvoller machen.

Da sich Miranna nur 1 km östlich von Ashram befindet, gibt es grossartiges Möglichkeiten für Entwicklungssynergien, sofern eine bedeutende Lagerstätte bei Miranna entdeckt wird. Hat man nämlich 2 strategische Metall-Lagerstätten direkt an der Erdoberfläche nachgewiesen, so würde dies die Infrastruktur-Entwicklung auf dem Eldor Grundstück und in der ganzen Region deutlich vereinfachen. Die Entwicklung von 2 separaten Lagerstätten auf dem Eldor Grundstück würde signifikante Synergien in Hinsicht auf CAPEX (Vorabkapitalkosten) und OPEX (Betriebskosten) ermöglichen, womit die Gesamtkosten erheblich gesenkt werden. Die Regierungsinitiative Plan Nord, die auf die Entwicklung der Mineralvorkommen im Norden Quebecs fokussiert ist, könnte bald einen weiteren guten Grund haben, Eldor in ihren Infrastruktur-Plänen zu berücksichtigen.

Gemäss dem heutigen Deal wird Commerce nach Vertragsunterzeichnung $25.000 erhalten, sowie $225.000 nach der Börsengenehmigung. Commerce wird zudem eine 2% NSR ("Net Smelter Royalty") auf die Produktion von diesen Claims erhalten, wobei ein 1% NSR für $1 Mio. zurückgekauft werden kann.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur $2 Mio. hat Saville nun ein bedeutendes Hauptprojekt erstanden, welches das bohrbereite Miranna Ziel beinhaltet, sowie die Northwest und Southeast Zonen, wo vorherige Bohrungen lange Abschnitte mit hochgradiger Niob-Mineralisation nachweisten: 47 m mit 0,46% Nb2O5 und 26 m mit 0,55% Nb2O5, einschliesslich 11 m mit 0,78% Nb2O5.

Vorherige von Commerce Resources (aktuelle Marktkapitalisierung: $23 Mio.) durchgeführte Gesteinsproben-Programme aus der Miranna Gegend zeigten aussergewöhnlich hochgradige Niob-Gehalte direkt an der Erdoberfläche: Von den insgesamt 64 Gesteinsproben, die 2015 gesammelt wurden, hatten 40 Proben Gehalte von >0,5% Nb2O5, während 16 Proben >1% Nb2O5 zeigten und Spitzenwerte von bis 5,9% Nb2O5 erzielt wurden. Die Gesteinsproben zeigten auch signifikante Tantal-, Phosphat- und Seltenerdoxid-Gehalte (2 Proben hatten >1.000 ppm Ta2O5 und 1% Nb2O5, während einige Proben >10% P2O5 nachweisten). Saville ist überzeugt, dass diese zahlreichen hochgradigen Niob-Tantal-Vorkommen das grossartige Potential für eine noch zu entdeckende Lagerstätte verdeutlichen.

Vergleicht man diese Niob-Gehalte mit den weltweit durchschnittlichen Minengehalte zwischen0,5-1,5% Nb2O5, sowie mit den Gehalten von Explorationsprojekten mit Weltklasse-Format, so hat Saville allen Grund zur Freude, vor allem in Hinsicht auf die aktuelle Marktbewertung von lediglich $2 Mio. Wie die unteren Abbildungen von signifkanten Niob-Lagerstätten vor Augen führen, werden Gehalte von >0,3% Nb2O5 als signifikant angesehen und können eine Lagerstätte heutzutage abbauwürdig machen:







Quelle: "Critical Mineral Resources of the United States" (USGS, 2017)



Die meisten Explorations- und Entwicklungsprojekte, sowie die in Betrieb befindlichen Niob-Minen, verfügen über Gehalte zwischen 0,3% und 1,2% Nb2O5, mit Ausnahme der grössten und hochgradigsten Niob-Mine der Welt, Araxá in Brasilien, mit Ressourcengehalten von etwa 2,5% Nb2O5. Mit einem Durchschnitt von 2,3% Nb2O5 aus 9 Proben von der Miranna Gegend dürfte Saville kurz vor der Entdeckung einer hochgradigen Niob-Lagerstätte stehen, die vergleichbar mit den weltweit führenden Produzenten sind. Miranna hat das richtige Wirtsgestein mitsamt Erzmineral für standardmäßige, hocheffiziente Metallurgie-Verarbeitung: Karbonatit-Gestein mitsamt niobhaltiger Pyrochlor-Mineralogie.

Die Mineralogie der Gesteinsproben aus der Miranna Gegend ist sehr vorteilhaft. Vorherige mineralogische Arbeiten am Carbonatit-Komplex indiziert, dass die Niob- und Tantal-Mineralisation im Mineral Pyrochlor vorkommt, welches die dominante Niob-Quelle weltweit ist. Zudem kann ein Grossteil vom Pyrochlor mit dem Augen erkannt werden, d.h. grobkörnig (metallurgisch vorteilhaft).

Über Carbonatit-Lagerstätten

Carbonatite sind ein wichtiges Explorationsziel, und zwar wegen ihrem Potential, grosse Niob- (und weniger Tantal-) Ressourcen zu beheimaten.

Jody Dahrouge von Dahrouge Geological Consulting sagte einst: “Carbonatit ist eine extrem seltene Gesteinsart, da nur etwa 550 Komplexe weltweit identifiziert wurden. Neben ihrer Seltenheit sind sie auch bekannt, die Produktionsquelle einer Fülle von Rohstoffen zu sein, einschliesslich der dominanten Quelle von Niob und seltenen Erdenelementen (REEs).“

Schematischer Querschnitt durch einen Carbonatit-Komplex:

Als Karbonatit wird in der Geologie ein selten vorkommendes, stark an Siliciumdioxid untersättigtes magmatisches Gestein bezeichnet, das definitionsgemäß mehr als 50 Volumenprozent Karbonatminerale enthält. Die zu den ultramafischen Gesteinen zählenden Karbonatite treten vorwiegend intrusiv auf, effusive Äquivalente sind sehr selten. Gegenüber assoziierten alkalischen Silikatschmelzen besitzen Karbonatitschmelzen bemerkenswerte physikalische Eigenschaften. So sind beispielsweise ihre Löslichkeiten für Elemente, die in Silikatschmelzen nur selten anwesend sind, sehr hoch. Ihr Aufnahmevermögen für Wasser und andere flüchtige Substanzen wie beispielsweise Halogene sind bei den in der Erdkruste herrschenden Drucken unter allen Schmelzen am höchsten. Karbonatitschmelzen sind überdies sehr effizient im Transport von Kohlenstoff aus dem Erdmantel in die überlagernde Kruste, da sie über weite Temperaturbereiche hinweg flüssig bleiben. Karbonatitische Magmen zeichnen sich durch eine sehr geringe Viskosität aus. Dies dürfte wesentlich dazu beitragen, dass die Interkonnektivität zwischen den Korngrenzen im Mantelgestein aufrecht erhalten bleibt und somit metasomatische Anreicherungen im oberen Mantel erfolgen können.





Niob-Angebot

Mit einem Marktanteil von etwa 90% ist Brasilien der weltweit grösste Niob-Produzent, gefolgt von Kanada. Brasilien besitzt auch die grössten Niob-Reserven (98,5%), gefolgt von Kanada (1%) und Australien (0,5%). Die brasilianischen Niob-Reserven belaufen sich auf etwa 840 Mio. t Nb2O5 bei Durchschnittsgehalten von 0,73%. Die 2 brasilianischen Niob-Minen sind Araxá (vom privaten Unternehmen CBMM) mit einem 85%-Anteil am weltweiten Niob-Angebot und Ressourcen-Gehalten von etwa 2,5% Nb2O5 und Catalão (von China Molybdenum) mit einem 7%-Anteil am Niob-Angebot und Reserven-Gehalte von etwa 1,2% Nb2O5 (Resourcen bei 0,93%). Die meisten Explorations- und Entwicklungsprojekte, sowie die in Betrieb befindlichen Niob-Minen, verfügen über Gehalte zwischen 0,3% und 1,2% Nb2O5, mit Ausnahme der grössten und hochgradigsten Niob-Mine der Welt, Araxá in Brasilien, mit Ressourcen-Gehalte von etwa 2,5% Nb2O5. Laut USGS in 2017: "Die meisten in den USA identifizierten Carbonatite haben nur niedrige Niob-Gehalte (Berger et al, 2009). Eine Ausnahme könnte der Elk Creek Carbonatit in Nebraska sein, der eine inferred Niob-Ressource von 102,6 Mio. t @ 0.638% Nb2O5 hat (Daigle, 2012)."

Seit mittlerweile fast 50 Jahren sind nur 3 primäre Niobiumminen für das Weltangebot verantwortlich:

Niobec (Québec, Kanada)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 7%

• Gehalt: 0,4-0,53% Nb2O5

• Im Besitz von Magris Resources, ein privates Unternehmen (2015 Akquisition von IAMGold für $500 Mio. CAD)

Catalao (Brasilien)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 7%

• Gehalt: 0,9-1,3% Nb2O5

• Im Besitz von China Molybdenum seit April 2016 ($1,5 Mrd. Transaktion mit Anglo American)

Araxa (Brasilien)

• Lagerstätte: Carbonatit

• Anteil am Weltangebot: ca. 85%

• Gehalt: ca. 2,5% Nb2O5 (aber mit einer Gewinnungsrate von nur 50%)

• Im Besitz von CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração)

CBMM ist ein privat gehaltenes Unternehmen, das 1955 gegründet wurde und seit 1965 von der Moreira Salles Familie kontrolliert wird. Diese Familie wurde zu einer der reichsten Familien Brasiliens v.a. auch dank ihrer Wette auf Niobium.

Zwischen 2006-2008 verdoppelte CBMM den Preis für Ferroniobium, um dem verstärkten Nachfragewachstum gerecht zu werden, das nach Meinung von CBMM nicht korrekt eingepreist sei. Da die Ferroniob-Preise während den letzten 9 Jahren auf flachem Niveau verharrten, könnte CBMM jederzeit wieder die Preise anheben, um die weiter zugenomme Nachfrage besser zu reflektieren.

Niob-Nachfrage

Applications & Benefits

“$9 of Niobium added to a mid-sized automobile reduces its weight by 100kg, increasing fuel efficiency by 5%.“ (Source: World Steel Assosciation)

“The addition of 0.025% of Niobium to the steel in the Millau Viaduct reduced the weight of the steel and concrete by 60% in the overall project.“ (Source: CBMM)

Niobium: A Critical and Strategic Metal

Das US-Verteidigungsministerium hat Niobium als eines ihrer “strategischsten” Metalle erklärt, weil es im Land nicht produziert wird, es eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ist und es wichtig für die einheimische Wirtschaft ist. Die US-Regierung verwaltet einen Niobiumlagerbestand und laut USGS plant DLA Strategic Materials, mehr Niobium zu kaufen, um den aktuellen Fehlbestand zu korrigieren. Die USA importieren derzeit alles benötigte Niobium aus Brasilien (83%), Kanada (12%) und sonstigen Ländern (5%). Laut Reuters im Dezember 2017:

"The United States needs to encourage domestic production of a handful of minerals critical for the technology and defense industries, and stem reliance on China, U.S. Interior Secretary Ryan Zinke said on Tuesday. Zinke made the remarks at the Interior Department as he unveiled a report by the U.S. Geological Survey (USGS), which detailed the extent to which the United States is dependent upon foreign competitors for its supply of certain minerals. The report identified 23 out of 88 minerals that are priorities for U.S. national defense and the economy because they are components in products ranging from batteries to military equipment. The report found that the United States was 100 percent net import reliant on 20 mineral commodities in 2016, including manganese, niobium, tantalum and others. In 1954, the U.S. was 100 percent import reliant for the supply of just eight nonfuel mineral commodities.

“We have the minerals here and likely we have enough to provide our needs and be a world trader in them, but we have to go forward and identify where they are at,” Zinke told reporters at an Interior Department briefing... Zinke said the report is likely to shape Interior Department policy-making in 2018, as the agency looks to carry out its “Energy Dominance” strategy, expanding mining and resource extraction on federal lands... It does not offer policy recommendations, but Zinke will rely on the findings as he prioritizes research into certain mineral deposit areas on federal land and plans policies to promote mining. “We do expect that to lead to policy changes. The USGS is not involved in policy, but I suspect you will see some policy changes,” said Larry Meinert, deputy associate director for energy and mineral resources at the USGS. The lead author of the report was Klaus Schultz, a geologist at the USGS."

Der USGS-Report "Critical Mineral Resources of the United States" bespricht 23 Rohstoffe, die als kritisch betrachtet werden. (Quelle: "Critical Attention: The U.S. embarks on a national strategy of greater self-reliance for critical minerals")





Consumption of niobium and tantalum is expected to increase in the coming years as industrial development in such countries as Brazil, China, and India continues, and the rapidly increasing global population demands more consumer goods, such as cars, cell phones, computers, and other high-tech products. Although the estimated reserves and resources of both niobium and tantalum are large and appear more than sufficient to meet global demand for the foreseeable future (British Geological Survey, 2011), the restricted concentration of niobium resources and production, and, to a lesser extent, those of tantalum, makes their stable supply vulnerable to potential influence and disruption. The United States currently lacks domestic self-sufficiency for both mineral commodities and is dependent on imports and recycling to meet its current and future needs. For the United States, the discovery of additional deposits of niobium and tantalum of better quality and quantity than those currently identified would be advantageous. New discoveries in the United States, particularly of niobium, may be facilitated by ongoing efforts to identify additional REE resources because alkaline and carbonatite complexes can host both deposit types. (Source: USGS, 2017)

Niob-Preis

"Niobium -- named for a Greek goddess who became a symbol of the tragic mourning mother -- is used to produce stronger, lighter steel for industrial pipes and aircraft parts. It is mined in only three places on Earth, and the price of every kilogram is seven times higher than copper." (Source: "The commodity no one knows about but everybody wants to buy", Bloomberg)

Im krassen Gegensatz zu anderen strategischen Metallen und REEs korrigierten die Niob-Preise nur marginal seitdem der allgemeine Rohstoffabschwung 2011 begann, wobei dies vornehmlich mit der USD-Stärke erklärt werden kann. Es gibt keine offiziellen Niob-Preise, da es an keiner Metallbörse gehandelt wird. Sein Preis wird exklusiv zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt.

Im krassen Gegensatz zu anderen strategischen Metallen und REEs wird Niob nicht von China kontrolliert; zum Beispiel:

“China kontrolliert den Grossteil vom weltweit vorkommenden Molybdän und das Land hat dies ausgenutzt, indem der Markt mit Angebot geflutet wurde – und zwar genau dann, wenn internationale Produzenten zur Bedrohung wurden. Exorbitant hohe Preise für Exporte wurden verlangt, wenn das Land ihre Kontrolle über das Metallangebot zurückerlangt hat. Dies hat zu massiven Schwankungen im Rohstoffpreis geführt...“

Unternehmensdetails

Commerce Resources Corp.

#1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700



Aktien im Markt: 309.589.908





Kanada Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,075 CAD (10.01.2018)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD





Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): D7H / A0J2Q3

Aktueller Kurs: €0,05 EUR (10.01.2018)

Marktkapitalisierung: €16 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.

Unternehmensdetails

Saville Resources Inc.

#1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Canada

Telefon: +1 604 681 1568



Aktien im Markt: 23.116.714





Kanada Symbol (TSX.V): SRE

Aktueller Kurs: $0,09 CAD (10.01.2018)

Marktkapitalisierung: $2,1 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): S0J / A2DY3Z

Aktueller Kurs: €0,05 EUR (10.01.2018)

Marktkapitalisierung: €1,2 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.