Wieso die Aktienrente die letzte Chance unseres Rentensystems ist

Der demografische Wandel in Deutschland wird zum immer größeren Problem für das umlagefinanzierte Rentensystem. Die Hälfte der unter 40-Jährigen geht mittlerweile davon aus, keine gesetzliche Rente zu erhalten - eine zusätzliche, private Altersvorsorge ist jedoch besonders für Menschen mit kleinen Einkommen häufig nicht leistbar. Jens Teutrine, Vorsitzender der Jungen Gruppe innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion, wirbt deshalb für die gesetzliche Aktienrente: „Wenn die gesetzliche Rente nun neben der Beitragsfinanzierung auf ein zweites Bein gestellt wird, bleiben die Vorteile der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten und mehr Menschen profitieren vom Wachstum der Weltmärkte.“ Teutrine betrachtet das positive Beispiel des schwedischen Staatsfonds. Dieser zeige, dass man bei Anlagen über 15 Jahre ein verlässliches Plus habe. Einzelne Kursschwankungen würden wenig ins Gewicht fallen. Langfristig ließe sich sogar auf ein steigendes Rentenniveau hoffen. „Ohne“, so Teutrine, "den Steuerzuschuss immer weiter explodieren zu lassen.“