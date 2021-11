Wienerberger – vom Bau-Boom profitieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger ist die Nummer 1 bei Ziegeln weltweit und bietet seinen Kunden ein umfangreiches Portfolio an Baustoffen für die Gebäudehülle und Infrastrukturlösungen. Den Umsatz von 3,4 Mrd. Euro (2020) erzielt das Unternehmen mit etwa 15.000 Mitarbeitern zu 90 Prozent in Europa und zu 10 Prozent in Nordamerika. Die Wienerberger-Aktie (AT0000831706) konnte vom Bau-Boom und dem Trend zu zyklischen Aktien profitieren und markierte Mitte August mit knapp 36 Euro ein 10-Jahres-Hoch, aktuell werden 34 Euro bezahlt. Wer auf diesem Niveau vor einem Direktinvestment zurückschreckt, könnte mit Zertifikaten den defensiven Einstieg wagen.

Seitwärtsstrategien für 4 oder 11 Monate

Wer nicht mit größeren Rückschlägen rechnet, bekommt beim Discount-Zertifikat der Erste Group mit dem Cap von 34 Euro (AT0000A2RGW1) einen Sicherheitspuffer von 6 Prozent. Beim Kaufpreis von 31,92 Euro ist eine Rendite von 2,08 Euro oder 19,5 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am Bewertungstag 18.3.22 auf oder über dem Cap schließt. Andernfalls gibt’s einen Barausgleich.

Wer einen größeren Puffer bevorzugt, könnte auf das Bonus-Zertifikat mit Cap der RCB mit der ISIN AT0000A2SDX4 setzen: Sofern die Barriere bei 26,50 Euro (Puffer 21,7 Prozent) bis zum Bewertungstag (16.9.22) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag (zugleich Cap) von 36,70 Euro. Beim Kaufpreis von 32,70 Euro liegt der maximale Gewinn bei 4 Euro, was einer Rendite 14,9 Prozent p.a. entspricht. Das Zertifikat wird durch einen Barausgleich abgerechnet. Attraktiv: Das Produkt ist derzeit gut dreieinhalb Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

Die Aktienanleihe der HypoVereinsbank (ISIN DE000HVB5S81) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen fixen Kupon von 9,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 8.9.22. über dem Basispreis von 33,22 Euro (Puffer 2 Prozent), dann erhalten Anleger die Rückzahlung des vollständigen Nominalbetrags und erzielen durch den Kaufpreis unter pari eine Rendite von 12,4 Prozent p.a. Andernfalls erhalten sie die Lieferung von 30 Aktien gemäß Bezugsverhältnis ( = 1.000 Euro / 33,22 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Die Anlagezertifikate eignen sich grundsätzlich für risikobewusste Anleger, die für die Baustoff-Aktie Wienerberger keine neuen Höchststände, aber auch keine Einbrüche erwarten und sich auf einen Seitwärtstrend positionieren möchten. Caps, Barriere oder Basispreis sollten nach individuellem Sicherheitsbedürfnis gewählt werden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wienerberger-Aktien oder von Anlageprodukten auf Wienerberger-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen